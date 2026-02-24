張榮發遺產10年漲至千億！張國煒今現身法院 加速出招「撤換遺囑執行人」

台北地方法院家事法庭24日開庭審理星宇航空董事長張國煒聲請撤換張榮發遺囑執行人案，張國煒於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發於2016年辭世，留下龐大遺產，家族爭產風波延燒至今，據悉，當年原估遺產規模約數百億元，歷經近10年資產增值，如今總額已突破1215億元。二房獨子、星宇航空創辦人張國煒聲請撤換遺囑執行人，案件於今下午開庭審理；張稍早在律師陪同下抵達法院，見大批媒體守候，笑問：「你們是為我來的？」面對媒體追問為何親自出庭，他則簡短回應：「法官請我們來。」

張榮發一生育有1女4子。與元配張林金枝所生子女為長女張淑華、長子張國華、次子張國明、三子張國政；與李玉美所生則為四子張國煒。2016年，張榮發以89歲高齡辭世，身後留下一份密封遺囑，載明「本人之存款、股票、不動產」全數由張國煒單獨繼承，並指定其出任集團總裁。其餘4名子女過去皆在長榮集團體系內擔任要職。張榮發亦於遺囑中留下「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」的遺願；然而，他生前所立的遺囑，最終還是成為子女爭產的導火線。

張國政主張，父親於2014年製作密封遺囑時已無法清楚表達意思，且遺囑非親簽，亦未符合法定見證及公證程序，主張遺囑與公證書均屬無效。

張國煒則提出就醫紀錄與醫療資訊，指父親當時具備遺囑能力，且在公證人面前確認內容後密封；調查局筆跡鑑定亦認定為張榮發親筆書寫並簽名，程序合法。

一、二審均認定遺囑為張榮發親自製作，合法有效，判張國政敗訴；最高法院駁回上訴，全案確定。當年外界推估，扣除其他繼承人可主張的法定特留分後，張國煒一人可取得140億遺產。

本報曾報導，遺囑執行人已召開十餘次會議及多次通訊聯繫，並在繼承人因意見歧異而杯葛與會情況下，仍召集多達25次遺囑執行人與繼承人會議。不過，繼承人對遺囑效力與特留分分配仍存歧見，部分人提起訴訟，也有人主張海外遺產不得適用法定特留分。

張國煒（中）稍早在律師陪同下抵達法院，見大批媒體守候，笑問：「你們是為我來的？」面對媒體追問為何親自出庭，他則簡短回應：「法官請我們來。」（記者羅沛德攝）

據了解，國稅局2025年12月31日核准遺囑執行人取得統一編號，並在元大商業銀行開立「張榮發遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓」專戶，張家子女至此得以領取長榮集團旗下各公司累積多年的股利，張國煒則已有現金股利約161億元入專戶。

張國煒先前主張，父親張榮發辭世後，遺囑執行人未積極辦理遺產分配事宜，因而向法院聲請撤換遺囑執行人。本案於今下午3時許在台北地方法院新店家事庭開庭審理。

