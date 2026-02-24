海外網購注意！海關3/1起全面實施預先委任

財政部關務署表示，為防杜冒名報關，自3月1日起全面實施預先確認委任。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部於今年2月23日修正發布空運快遞貨物通關辦法及海運快遞貨物通關辦法相關規定，明定自3月1日起，就個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，全面實施「預先確認委任」制度。

財政部關務署表示，「預先委任」指民眾網購境外貨物後，先由報關業者透過「EZ Way易利委」APP推播貨物資訊予民眾，經民眾確認與實際購買貨物相符並完成線上委任後，再由報關業者辦理後續報關程序，以防杜不肖人士盜用民眾個資，冒名進口違禁物品或詐騙包裹，損害民眾權益。

請繼續往下閱讀...

關務署說明，除函請數位發展部向各大電商公會及電商平臺業者進行宣導外，另於近日邀集運輸業者、承攬業者、報關業者及快遞專區業者辦理修法說明會，充分討論相關配套措施，並請報關業者配合於貨物抵臺前儘速推播資訊予民眾，以確保通關時效，維護民眾權益。

關務署表示，全面實施預先委任制度受各界普遍支持，呼籲民眾於網購後請密切注意報關業者通知及EZ Way APP推播訊息，務必詳實核對貨物品項及申報金額等資訊，若資訊無誤請於EZ Way APP點選「申報相符」；若有誤或遭冒名，請點選「申報不符」並洽報關業者釐清，待業者重新推播正確資訊後再行確認。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法