經營權開打》 中工公司派提告3大通路業者 寶佳公布董事名單

〔記者徐義平／台北報導〕近期寶佳集團積極收購中華工程（2515）股權想要進一步併購，因此，針對近期中工股權變動、股價劇烈波動等情事，中工公司派發表四點聲明，並委託律師遞狀按鈴提告長龍、聯洲、全通等三家委託通路業者，涉嫌違反「證券交易法」第157條之1的內線交易，以及第155條的操縱股價等。

中工公司派首先質疑，長龍、聯洲、全通等通路業者是中工長期委任擔任股東會的顧問，而根據寶佳集團公告，早在2025年4月即開始買進中工股票，因此質疑上述三家通路業者在「合約存續且領有顧問費期間」，便利用職務之便知悉內幕並私下佈局。

再來，公司派表示，比對股東名冊後，發現三大通路商高層、寶佳關係人等「新增股東群」，其股東戶號呈現高度密集的「連續連號」或落於相近區間，因此，質疑幕後有黑手。

第三點聲明則是公司派質疑股價在寶佳集團公告收購併購前後，大概是2025年10月27日至11月10日間，出現背離市場常態的劇烈波動，收盤價漲幅更高達55.16%，尤其去年10月29日單日成交量更急遽放大至平常的13.31倍，期間更連續遭證交所列為注意及處置股票。最後中工認為，採取法律行動，目的是維護市場法紀與捍衛全體股東權益。

就在中工公司派開完記者會後，寶佳集團立即發表書面聲明，指出將透過全面提名積極參與中工經營，而提名方向以自然人董事為多數，且董事候選人多具營建管理與工程營造的背景與實務經驗。

目前得知寶佳提名董事候選人名單包括大華建設董事長鄭斯聰、立榮航空董事林文鵬、三一東林科技董事李美惠、寶禧能源董事長吳佩娟、大華建設董事顏明宏、建築師林秀芬，以及獨立董事候選人旺邦營造總經理郭明棠等。

最後，寶佳機構副董事長林家宏強調，獲利能力、組織運作效率以及對人才尊重與報酬是企業的三個核心，希望後續提名的董事候選人能夠讓中工穩健獲利。

