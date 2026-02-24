自由電子報
比特幣失守6.3萬美元關卡 分析機構警告：恐下探6萬美元甚至更低

2026/02/24 15:09

比特幣價格持續走低，今（24日）盤中跌破6.3萬美元（約新台幣198萬元）整數關卡。（示意圖，法新社）比特幣價格持續走低，今（24日）盤中跌破6.3萬美元（約新台幣198萬元）整數關卡。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣價格持續走低，今（24日）盤中跌破6.3萬美元（約新台幣198萬元）整數關卡，與2025年10月約12.6萬美元（約新台幣396萬元）的歷史高點相比，幾近腰斬。有分析機構警告，在多重賣壓下，比特幣短期內仍不排除回測6萬美元（約新台幣188.6萬元），甚至進一步走低的可能。

綜合媒體報導，比特幣延續上週跌勢，今盤中一度跌破6.3萬美元，最低觸及6萬2734.62美元，創下比特幣自2月5日閃崩以來的新低區間。

對於比特幣近來跌勢，VanEck數位資產研究主管西格爾（Matthew Sigel）認為，這波拋售並非單一利空事件引發，而是多項因素同時發酵，包括槓桿部位連環清算、現貨ETF資金流向逆轉，以及礦工現貨賣壓升溫等三重壓力，使加密市場承壓。

鏈上分析機構CryptoQuant則表示，比特幣已進入技術性熊市逾2個月，價格在跌破365日移動均線後持續偏弱，預期須回落至5.6萬美元至6萬美元（約新台幣176萬元至188.6萬元）區間，才可能出現較具規模的反彈。

