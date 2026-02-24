玉山金法說會！資產躍升至6.1兆 躋身上市前五大金控

玉山金合意併購三商美邦，待主管機關核准，資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，成為台灣上市前五大金控。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控今（24）日召開法人說明會。其中，2025年自結淨收益新臺幣917.7億元，稅後淨利成長31.2%達342.9億元，獲利再創新高；玉山金控股東臨時會於2026年1月23日經超過85%出席股東支持通過合意併購三商美邦人壽，待主管機關核准生效後，資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，躋身台灣上市前五大金控。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山金自結收益917.7億元，稅後淨利成長31.2%達342.9億元；每股稅後盈餘（EPS）2.12元、股東權益報酬率（ROE）13.04%、資產報酬率（ROA）0.80%。

請繼續往下閱讀...

其中，玉山金表示，各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利327.4億元，成長33.3%，玉山證券淨利26.1億元，成長19.9%、玉山創投淨利1.2億元、玉山投信淨利1.9億元，銀行與證券獲利刷新歷史紀錄。玉山金控2026年1月稅後獲利40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加32.9％，EPS為0.25元。主要子公司玉山銀行1月稅後獲利34億元，較去年同期增加10.7％；玉山證券4.6億元；玉山創投3.3億元；玉山投信0.3億元。

根據統計， 玉山金控全年淨手續費收入315.6億元，年增12.1%，玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入154.4億元，年增14.3%，皆創歷年最高紀錄，銀行保險手續費收入成長23.2%，連續五年雙位數成長。

信用卡淨手續費收入84.8億元，年成長8.5%，簽帳金額6,659億元，均創新高。玉山銀行、證券、投信領先開辦亞洲資產管理中心高雄專區業務，銀行提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，目前已引進3檔專屬私募基金，並提供指定購買交易、金融資產融資等多元服務模式。2026年將拓展私募市場產品線及家族辦公室業務，串聯台港星三地私銀平台，提供一站式跨境金融服務。

玉山銀行存、放款穩健成長，憑藉資金成本管理與放款利率結構優化，淨利息收入較去年成長21.2%。總存款年增量第二，外幣存款年增量第一；總放款年成長12.9%，另受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長18.1%、7.6%，中小企業放款成長11.8%。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.15%，備抵呆帳覆蓋率826%，維持優異風險控管。

海外布局方面，玉山銀行全年海外分、子行獲利成長9.5%，海外獲利占銀行整體26.4%，發揮全方位海內外布局與資源整合優勢，推升跨境業務成長。2025年底玉山銀行在海外11個國家地區共有35個據點，2026年將持續壯大海外經營、深化跨境整合，將於日本大阪、印度孟買、加拿大多倫多等地完成新營業據點籌設，串聯玉山銀行國際金融版圖，提供顧客國際化的便捷金融服務。

玉山金控董事長黃男州表示，持續壯大金融版圖，自2025年7月收購保德信投信股權並更名為玉山投信後，迅速發揮整合綜效，投信獲利年成長突破20%創近年紀錄。

壽險版圖方面，玉山金控股東臨時會於2026年1月23日經超過85%出席股東支持通過合意併購三商美邦人壽，待主管機關核准生效後，玉山金控資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，躋身台灣上市前五大金控，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎。

玉山金表示，未來三商壽將更名為「玉山人壽」，代表玉山金控的品牌承諾，並透過子公司間整合行銷、人才交流、資訊串聯以發揮綜效，為顧客與股東創造長期價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法