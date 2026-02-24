川普最新10％全球關稅今生效 是否增至15％各國不安大猜謎 重建關稅壁壘

美國總統川普新的10%全球關稅週二（24日）生效，美國重建關稅壁壘。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普新的10%全球關稅週二（24日）生效，美國重建關稅壁壘。此前最高法院駁回他最初的全面對等關稅政策，白宮此舉旨在維護總統的貿易議程。

川普上週五簽署了一項行政命令，授權徵收10%的進口稅，而就在幾個小時前，最高法院的上述裁決剛剛出爐。隨後，他威脅要將稅率提高到15%，但截至週二凌晨12點01分（美國時間），即10%的進口稅生效之時，川普並未正式發布會再提高稅率的命令，這讓各國和企業感到不安和更多的猜測。

據政府官員透露，白宮正在起草一項正式行政命令，將全球關稅稅率提高至15%。這位官員表示，實施這項更高稅率的具體時間表尚未最終確定。由於涉及私人事務，該官員要求匿名。

華府方面缺乏明確表態，導致全球對川普的關稅政策感到困惑。各國和企業都在仔細研究現有的貿易協定，以評估在川普最新威脅下自身處境將如何。包括歐盟和印度在內的主要貿易夥伴，已在不確定性中突然中止了正在進行的貿易談判。

川普引用1974年《貿易法》第122條，實施10%的基準關稅。該條款允許總統在未經國會批准的情況下，對商品徵收為期150天的關稅。此前，法院裁定他利用緊急權力法對來自世界各國的商品徵收所謂的「對等」關稅，違反了該法，之後他才轉而採取這種方式。

該命令保留了一些豁免，包括符合美國、加拿大和墨西哥之間北美貿易協定的商品，以及川普已被廢除的關稅下存在的某些農產品的豁免。

彭博經濟研究的一項分析顯示，計入這些豁免後，美國平均有效關稅稅率將穩定在10.2%左右，低於法院裁決前的13.6% 。研究也指出，如果全球關稅稅率為15%，則有效稅率約為12%。

川普團隊表示，關稅仍將是其貿易政策的核心，並重申了啟動一系列加快進度的調查的計劃，以便他能夠單方面徵收關稅，所有這些都是為了重建被法院裁決實際上摧毀的關稅制度。

白宮已公佈的授權條款，例如第301條和第232條——均不如川普先前用來對付貿易夥伴的緊急權力靈活。目前，政府尚未宣布新的貿易調查，而這些調查可能需要數月才能完成。





