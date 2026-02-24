自由電子報
WBC棒球經典賽看這裡 中華電完整直播47場

2026/02/24 14:37

中華電信MOD、Hami Video完整直播47場WBC棒球經典賽。（中華電信提供）中華電信MOD、Hami Video完整直播47場WBC棒球經典賽。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，中華電信今日指出，旗下MOD、Hami Video完整直播WBC棒球經典賽，除了正式賽事47場，更將於3月2日、3月3日為球迷直播本屆中華隊於日本宮崎進行的2場「官辦熱身賽」，MOD、Hami Video 都可看到完整賽事。

中華電信表示， MOD、Hami Video特別設立WBC經典賽專區，一站式網羅直播賽事、轉播表、戰績表與賽事影音等資訊，更提供獨家熱點回看功能，一鍵直擊關鍵精彩時刻；Hami Video獨家提供智慧提醒服務，可自行設定想觀看的國家代表隊如中華隊、日本或美國等國家，將於開賽前主動透過APP推播提醒，同時本次賽事於互動聊天室新增獨家彈幕功能。

同時，中華隊3月5日起將於C組預賽陸續對戰澳洲、日本、捷克、韓國爭取晉級8強門票，其中3月6日「中華隊VS.日本隊」賽事，是雙方繼世界12強棒球賽冠軍戰後首度正式交手，中華電信號召民眾為中華隊集氣加油，將在台北車站一樓大廳舉辦公播活動，現場除有中職啦啦隊熱力帶動氣氛，並設有闖關遊戲及抽棒球周邊好禮。

WBC世界棒球經典賽為唯一開放美國職棒大聯盟選手參加之國際賽事，被棒壇公認最頂級國際比賽。

