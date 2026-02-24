南茂去年第4季每股獲利0.72元 帶動全年轉虧為盈

封測廠南茂（8150）受惠記憶體缺貨漲價，董事會通過去年財報，去年全年營收239.32億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）受惠記憶體缺貨漲價，董事會通過去年財報，去年全年營收239.32億元，營業毛利25.92億元，營業利益11.42億元，稅後淨利4.95億元，稅後每股盈餘0.7元，南茂去年前三季稅後每股虧損0.01元，第四季為0.72元，為近9季獲利高點，帶動全年轉虧為盈。

南茂去年第四季營收65.21億元，季增6.1%、年增20.8%；毛利率14.3%，季增1.9個百分點,、年增4.8個百分點；依產品分類，記憶體約占營收的49.9%，季增7.9%、年增55.3%，驅動IC與金凸塊產品約占營收比重40.2%，季增2.6%、年減4.9%。

展望今年營運，南茂預估整體營運動能相對穩健，相較於2025年樂觀，下半年將優於上半年；第一季受工作天數較少影響。記憶體產能去瓶頸，以及因應客戶未來需求擴充投資，記憶體因客戶庫存回補，需求穩健，動能優於DDIC產品，DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩。南茂也再次調漲記憶體產品的相關封測報價。DDIC因終端消費需求不振，動能相對疲弱；車用面板與穿戴式產品的動能相對穩健；混合訊號因產品多元化效益，動能增長。

