以為在省錢？這7樣東西「別再用租的」 否則恐更虧

〔財經頻道／綜合報導〕如果你不喜歡長期持有，「用租的」聽起來輕鬆又彈性。但對於會經常使用、或未來還能轉售的物品來說，租賃的總成本通常遠高於直接購買。到了2026年，各種訂閱租賃和先租後買計劃隨處可見，一不小心就會在不知不覺中花過頭。美國理財網站《GOBankingRates》報導，以下7種熱門商品，幾乎都更適合「直接買」而不是「用租的」。

1.名牌手提包：精品包租賃主打不用一次付清高價就能擁有奢華時尚，但每月40至600美元（約新台幣1255至1.9萬元）的租金，長期算下來幾乎不划算。許多平台提供從中階品牌到Chanel、Gucci等經典款，但月費往往高達數百美元。如果你經常使用，一兩個月的租金就可能接近購買價格的一大部分。與其為短暫使用權付費、還要擔心損壞賠償，不如把錢存下來直接買。未來還能轉售回收部分資金。

2.聖誕樹：如果你每年都過聖誕節，租樹在財務上並不合理。人造聖誕樹價格約100至300美元（約新台幣3138至9414元），可使用10年以上；租一棵每季約100至200美元（約新台幣3138至6275元），還可能另收運費。只要一兩年，租金就可能超過購買成本。雖然需要儲存空間，但長期來看，購買更划算。

3.家具：家具租賃乍看便宜，例如單件每月10美元（約新台幣313元），但整套客廳方案很快就會攀升到每月200至400美元（約新台幣6275至1.3萬元），還不包含運送與安裝費。一張新沙發價格約500至2000美元（約新台幣1.6萬至6.3萬元），租幾個月的總費用就可能逼近甚至超過這個數字，最後卻什麼都不屬於你。若預算吃緊，可考慮購買二手家具或低利分期，至少日後還能轉賣。

4.婚紗：租婚紗約200至1000美元（約新台幣6275至3.1萬元），高端設計款甚至達1500美元（約新台幣4.7萬元）以上。雖然比全新高訂便宜，但未必是真正的划算。租期短、修改空間有限，還要負責準時歸還與可能的損壞費。若接受成衣款、二手或樣品婚紗，價格可能相近，且婚禮後還能轉售。對許多新娘而言，購買反而更有彈性、壓力更小。

5.桌巾與活動裝飾品：為一天活動租桌巾、椅子與裝飾看似合理，但購買二手品的成本可能相同甚至更低，反正租來的物品本就是二手。若自行購買並在活動後轉售，往往能回收大部分成本。只要規劃得當，一天的支出也能變成短期投資。

6.電腦：電腦租賃每週約40至100美元（約新台幣1255至3137元）以上，視型號而定。租一兩個月，費用很快累積。若只是偶爾需要，可使用圖書館免費電腦，學校與大學也多有電腦教室。若正在存錢購買電腦，別把錢浪費在租金上，直接存下來更實在。

7.電視：搬家期間或重大活動（如超級盃比賽）租電視看似方便。但小尺寸機型每週約20至50美元（約新台幣627至1568元），大型4K電視甚至每日數百美元。很多情況下，租幾週的費用就足以買下一台平價電視。而購買後還能轉售或升級。

