美關稅生變 國發會葉俊顯：估今年我GDP仍可增0.08個百分點

美關稅生變，國發會主委葉俊顯估今年我GDP仍可增0.08個百分點。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨後簽署行政命令，依美國122條款對全球統一開徵15%疊加關稅。國發會主委葉俊顯表示，如果與去年20%的稅率並疊加MFN情境相比，估計今年我經濟成長率約增加0.08個百分點；如果納入232條款最惠國待遇情境，則可增加0.18個百分點。他強調，即使美國關稅產生變化，對台灣經濟成長依舊有助力。

行政院今由副院長鄭麗君率部會首長召開「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君表示，美國依據122條款實施的新關稅15%，對全球將是15%關稅並疊加MFN稅率；後續台灣會向美方聯繫溝通，也會向美方積極確保台灣已經取得的相對優勢最佳待遇。

請繼續往下閱讀...

葉俊顯出席時表示，目前依照3個情況區分關稅情境，分別為2024年4月2日前的關稅為0％疊加MFN、4月2日之後則是20％加上MFN、現在則是15％加上MFN。

而單就20％與15％相較，且不納入232條款的情況下，估計我經濟成長率（GDP）仍會增加0.08個百分點；若加入232條款的項目後，成長率則可增加0.18個百分點，不過他強調這只是短期影響，且只單純考慮台灣情況。

葉俊顯進一步分析，如果把時間軸拉到中長期，並且加入長期且多國模型的貿易情境，GDP的成長幅度則會減緩，雖然對經濟成長率仍是正面助益，但會比較小。估計今年約可增加0.01個百分點，隨時間拉長到2037年，則會增加0.14個百分點。

葉俊顯指出，就中長期而言，台灣與美國簽署台美對等貿易協定（ART）及MOU後，由於台灣享有232條款最優惠待遇，加上台美半導體及策略性產業鏈結深化，有助台廠掌握AI紅利商機，擴增國內投資並提升總要素生產力，未來10年我國GDP增幅可望逐年擴增至1.23%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法