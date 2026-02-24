產險公會團拜 理事長陳萬祥期許「風調雨順、地牛穩定」

產險公會今（24）日舉行新春團拜，理事長陳萬祥（右2）期許今年「天上風調雨順、地下地牛穩定」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業去年簽單保費創下2856億元、年增5.66%的佳績，產險公會今（24）日舉行新春團拜，理事長陳萬祥期許今年「天上風調雨順、地下地牛穩定」，在美國關稅戰仍存極大變數，預期全年產險業簽單保費可有5%至7%的增幅，「產險聯盟區塊鏈」及宣揚產險的價值，將是他今年最重要的任務。

陳萬祥致詞指出，2025年在主管機關的支持及產險業界的努力下，完成了接軌國際雙I制度，也接續推動住宅地震保險增加紅單給付臨時住宿費10萬、汽車強制險死亡失能保額提高為300萬、旅遊不便險保額通報平台、放寬電子商務應注意事項等各種保險新規定，除了使產險業的體質越來越健康，也讓社會大眾與企業更能感受到產險的價值。

請繼續往下閱讀...

歸納各家總體經濟研究機構預估，今年台灣經濟成長率預測值介於3.54% 至 4.14% 之間，甚至最新預測到7.71%。產險公會根據過往經驗，每年產險簽單保費約是經濟成長率再加上2至3個百分點，因此希望今年產險業簽單保費可有5%到7%的成長。

今日親自參與新春團拜的保險局局長王麗惠，對於產險界去年的表現予以肯定，去年產險業交出漂亮成績單，簽單保費與稅前損益皆有增長，其中稅前損益成長達4成多。今年業務的推動重點，將鎖定數位化與鼓勵創新，特別是數位身分認證及驗證，希望透過多元場景的應用，提升消費者的數位體驗與便利性。綠色保險與永續發展業務上，產險業也將持續扮演風險承擔的關鍵角色；同時期許產險業繼續落實普惠金融，並且能針對各類天災，隨時做好應變準備。

陳萬祥提醒，預期產險業簽單保費可年增5％至7%，但要讓簽單保費的成長率有價值，就應該要有穩定合理的承保利潤，才能永續經營。去年產險業整體稅前盈餘達368億元、年增逾4成，稅後獲利達311億元，身為保險從業人員，對於今年的期許很簡單，就是希望台灣這片土地與人事物都平平安安。期待透過產險業「損害防阻」的機制，更能發揮「事前風險管理」的功能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法