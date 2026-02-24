駭客攻擊常態化！資安院推實戰手冊 啟動台灣全民數位韌性

國家資通安全研究院發布《資安星際指南》系列手冊，作為從企業延伸至全民的全方位資安防護工具包。（資安院提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在數位化浪潮加速推進之際，網路攻擊手法亦持續演變，加上中國在內的境外駭客行動日益頻繁，資安威脅已不再僅是企業內部管理議題，而逐漸成為影響整體社會運作的關鍵風險。其中，防護能力相對不足的中小企業、非營利組織等資源有限單位，常成為網路攻擊者優先鎖定的目標。

為協助解決此類組織普遍面臨的專職人力不足與非資訊專業背景等問題，國家資通安全研究院發布《資安星際指南》系列手冊，期望透過淺白易懂的導引與實作步驟，協助中小型組織按圖索驥，快速建立基礎防護能力。

該系列共分為五冊，強調「可理解、可操作、可立即採行」的設計原則，從基礎觀念建立到制度化管理流程，涵蓋組織日常維運中常見的資安情境。

五大航程指引：從基礎觀念到實務落實的全方位工具包

首冊《航程導引》協助讀者快速掌握整體資安架構，並引導不同職務者依需求選擇閱讀順序，降低學習負擔，循序補齊資安基本盤；《資安基礎概論》透過勒索軟體與釣魚郵件等案例，說明資安與營運風險管理間的關聯。

《網路安全輕鬆學》則聚焦帳號管理、Wi-Fi設定、多因子驗證及IoT設備等高風險場景，提供可立即執行的檢查清單；《資通系統安心委外》協助多數組織在資訊層面高度仰賴外包廠商的現況，進行採購與維護風險控管；《資安制度全攻略》進一步引導組織將零散的措施制度化，建立可持續運作的基本資安管理流程。

該系列手冊亦適用於一般民眾檢視居家數位環境。透過生活化情境設計與自我檢核表，民眾可強化家用 Wi-Fi 分享器安全設定、智慧家電連網保護，以及電子郵件與社群帳號防盜機制，讓資安防護不再侷限於專業技術人員，而能成為日常生活中可實踐的基本能力。

資安院表示，《資安星際指南》系列手冊定位為「日常防護工具包」，除可作為組織內部共學教材，協助縮短專業知識與實務操作之間的落差外，一般大眾亦可依需求單冊閱讀，並透過延伸內容逐步累積資安知識。

資安院強調，資安防護無須追求一次到位，透過循序漸進的補強，即可有效降低潛在結構性風險。隨著基礎防護能力的普及，期望從組織到個人，全面提升台灣社會面對數位威脅時的整體韌性。中小企業與民眾皆可至資安院官網下載全系列五冊手冊。

