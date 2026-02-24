今年最多戶住宅拍賣案 新莊都更案 一口氣拍賣30戶加50個車位

新北市新莊知名都更案「泰舍至善元」一口氣要拍賣30戶住宅加上50個車位。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕曾爆發詐貸案風波、新北市新莊知名都更案「泰舍至善元」一口氣要拍賣30戶住宅加上50個車位，總底價超過9.57億元，其中光是50個車位的總底價就高達1.01億元，預計明（25日）公開投標，也成為今年截至目前為止，釋出最多戶的住宅拍賣案。

根據台灣金服公告，該社區預計要拍賣的住宅主要是13樓以下，其中單筆最高底價為門牌100號11樓之3的住宅，房地加車位合計底價近4200萬元，扣除車位坪數與價格、拆算每坪底價約53.51萬元，而單宗底價最低的則是門牌96樓5樓之1，房地加車位總底價近2063萬元，扣除車位坪數與價格、拆算每坪底價約52.48萬元。

至於，拆算車位坪數與價格後，每坪底價最高的是門牌90號13樓、約55.1萬元，拆算後每坪底價最低為門牌88號4樓之1、近51.46萬元。

進一步查詢該社區近幾年的實價揭露紀錄，高低樓層、甚至是戶別的單價落差大，其中2025年至少有9筆，其中3樓單價最低、每坪約47.06萬元，22樓其中一戶單價最高、每坪約72.86萬元，而2024年則至少有43筆，每坪單價落在49.31萬至74.91萬元間。

最後一次序才輪到散戶

寬頻房訊表示，此次拍賣屬於建商委託台灣金服辦理的公開標售案件。此次拍賣流程較為特殊，共分三次序，第一次序每10戶打包拍賣，第二次序每5戶打包拍賣，若前兩次序皆無人投標，最後才是各戶分別拍賣。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該都更案當初標榜全國最大自辦都更案，請來名人代言，確實引起市場矚目，但其後所爆出的詐貸也讓建經公司、銀行聯貸等相關金融服務成為焦點，這次拍賣設定之底價低於近期每坪成交單價60萬元的水準，尚符合行情，惟量體過大且拍賣流程是以打包10戶、5戶為優先拍賣，住、商交雜，且有平均地權條例針對私法人購置住宅採許可制的限制，執行難度頗高。

