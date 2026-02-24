南韓「旅遊大戶」不再是中國？台灣旅客年增最多 韓網讚：更禮貌

去年訪韓的外國觀光客中，前5大來源國，台灣旅客年增幅最高。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在南韓豪爽消費的旅遊大戶，如今不再是中國人了嗎？南韓媒體《Money Today》報導，餐廳業者直言「最近台灣客比中國客還多」，甚至專門聘請台灣員工接待，去年訪韓的外國觀光客中，前5大來源國，台灣旅客年增幅最高，高消費力、高回訪率，加上禮貌形象加分，台灣旅客正強勢改寫南韓觀光版圖。

報導訪問了在首爾明洞經營餐廳的A先生，在被問及外國顧客比例時表示「因為客人變多，甚至聘請了台灣留學生。最近幾個月，台灣客人比中國客人還多。」隨著台灣觀光客大幅增加，他特別聘請台灣員工負責接待。由於中國與台灣使用的中文略有差異，台灣顧客的滿意度明顯提高。A先生說「台灣客人的消費額很高，我還學了『你好』、『我是韓國人』等台灣用語問候。」

《Money Today》於2月19至20日走訪明洞、江南一帶的10家餐廳與咖啡廳，其中8家表示「台灣客人明顯增加」，6家安排了華語服務人員。雖然多以2至3人自由行為主，但也有餐廳接到10人以上團體預約。

這反映出台灣旅客近期快速成長的趨勢。隨著台灣經濟景氣帶動購買力提升，加上對韓流文化的高度喜愛，赴韓旅遊需求集中。根據韓國觀光公社1月統計，在去年訪韓的外國觀光客中，前5大來源國（中國、日本、台灣、美國、香港），台灣旅客年增幅最高，達28.3%。

台灣旅客相較其他國家，具有較高的「再訪率」與「消費金額」，且偏好造訪地方城市，有助改善目前70%至80%觀光客集中首都圈的問題。去年造訪釜山的外國旅客中，台灣以約69萬人居首，超越中國（約56萬人）與日本（約54萬人）。

預計今年台灣旅客對南韓的偏好仍將持續。首爾（金浦、仁川）、釜山（金海）與濟州均設有直飛航班，交通便利。此外，新台幣升值與韓元走弱也被視為利多因素。全球旅遊平台KKday上月調查顯示，台灣人最喜愛的旅遊城市中，釜山排名第2，首爾排名第7。

韓國政府與地方政府也積極擴大吸引台灣觀光客。文化體育觀光部與韓國觀光公社正與台灣最大行動支付平台Line Pay合作，擴大支付網路；釜山與濟州舉辦歡迎活動、馬拉松與體驗攤位等多元活動。釜山觀光公社於本月12日更成功吸引規模達2300人的企業獎勵旅遊團。

觀光業界人士指出「台灣旅客偏好3至4天內高效率體驗核心內容的短期旅行，這是韓國相較於過度觀光的日本或幅員遼闊的中國所具備的優勢。未來應以對韓國文化日益增加的需求為基礎，持續吸引更多元型態的台灣旅客。」

在報導的評論區中，有南韓網友留言點出台灣觀光客的優點是相當禮貌，表示「台灣在禮儀和其他各方面都比中國好」、「台灣人的禮儀水準幾乎達到了日本人的水準」，也有網友指台灣人的購買力似乎也相當不錯。

