孩子的危機成致富契機！她打造「1副業」首月營收飆破1200萬元

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名43歲媽媽因兒子的「嚴重食物過敏」開啟副業，她打造無玉米、高粱基底零食品牌，販售首月就狂賺近40萬美元（約新台幣1256萬元）的營收，吸引市場關注。從食品業門外漢起步，她克服代工廠更換、原料錯誤等重重挑戰，將兒子的健康危機化為成功創業故事。

美媒報導，43歲的傑西卡（Jessica Davidoff）在創立副業時，正擔任過消費者與名人品牌的轉型CEO，她表示兒子的病症與食物過敏有關，但32位醫生都無法診斷。最終，她自行發現兒子對玉米及超過1800種玉米衍生物過敏，全面去除玉米後，所有病症消失。作為一名爆米花愛好者，她開始尋找「玉米替代品」，並在嘗試多種穀物後，發現高粱既能像玉米膨化，又具高營養價值。

傑西卡說「我開始每天做膨化高粱零食，朋友們都愛上它，這時我才意識到這可能成為一門生意。」她投入15萬美元（約新台幣471萬元）進行小規模試產，在農夫市集和特色零售店測試口味、包裝與價格，收集消費者回饋。

創業過程充滿挑戰，第一家代工廠被收購、第二家用錯油、設備又被出售，她不得不多次從頭開始。傑西卡坦言，食品行業比她過往經營的美妝、時尚、科技品牌更難，因為產品有保質期、原料價格波動大，需求規劃極具挑戰性。

即便如此，品牌仍在首月創下驚人營收，實現近40萬美元營收。傑西卡說，經過小規模測試收集數據後，她成功邀請網球明星Novak Djokovic成為共同創辦人，並募集到500萬美元（約新台幣1.57億元）種子資金。正式上線後，每月營收持續10倍增長，二月情人節禮盒兩天售罄並補貨後再度售罄，目前團隊正全力擴充生產與物流，應對快速成長的市場需求。

傑西卡表示，這份副業對她意義非凡，「它源自孩子的健康困境，是從困難中找到意義的例子。」她也強調創業心法「先定義自己對成功的想像，再驗證想法、建立團隊並全力執行。不要試圖跟別人比，保持呼吸、微笑並享受過程。」

