拒中資收購就告爆你！ 美企CEO拒低頭 硬扛3600萬美元訴訟費

〔財經頻道／綜合報導〕美國電信公司「里瓦達網絡」（Rivada Networks）的董事長兼執行長甘利（Declan Ganley）日前接受外媒專訪，揭露了他在拒絕中國企業收購後，打起了曠日持久法律戰的經驗。甘利形容，這是一連串毫無根據、幾乎不可能贏的訴訟，但他強調，儘管目前已經承受了3600萬美元（約11.4億元新台幣）的訴訟費，但他絕對不會屈服於中國的「大棒」。

甘利日前接受了《The Epoch Times》的專訪，分享了過去幾年間如何對抗中國企業威逼利誘的歷程，而駐加拿大臺北經濟文化代表處日前也在臉書粉絲專頁分享了專訪片段，引發網友議論。

2018 年，德國衛星新創公司「Kleo Connect」搶先取得 Ka 波段頻譜使用權，獲准將 300 至 600 顆衛星送入極地軌道。為籌措資金，該公司與中國國企上海垣信航天衛星技術有限公司（SSST）合作，結果中方一年內將持股比例增加至 53%，並在未與德方協商下在中國發射測試衛星，引發合作分歧。

里瓦達網絡在2022年介入後，爭端升級為地緣政治對抗，甘利以設計為基礎構思「外聯網計劃」（The Outernet），進一步從中國手中奪回了頻譜使用權，他並提出贖回中國股東股份，但遭拒絕，結果面臨了中方猛烈的法律攻勢。

「外聯網」是甘利構想的藍圖，是個能在太空中自給自足運行的資料方舟，目標是承載全球最關鍵的數位通訊，作為網際網路的備援系統，訊號全程停留在太空中，透過衛星之間的傳輸，並直接連接用戶，完全繞過傳統的地面基礎設施，這將是一項「顛覆性技術」，也是目前速度最快的網路，同時能確保資料主權。

在巴黎衛星展上，甘利曾遭中國商界高層以 75 億美元（約2378億元新台幣）收購出資里瓦達網絡，條件是將項目搬至中國並使用中國衛星，否則法律戰將升級。甘利最終拒絕合作，堅持自主發展。

甘利說，當他拒絕向中方妥協後，中方便決定發起一場訴訟攻勢，這訴訟毫無根據，根本不可能勝訴，他形容這荒謬得幾乎像卡通情節般荒唐，「但中國心知肚明，我們將不得不花錢來應對這些瘋狂的訴訟」。

甘利指出，歸根究柢，中國的策略就是盡可能讓你的生活、你的公司經營，甚至你的個人生活變得艱難、充滿壓力；同時又拿出一根「紅蘿蔔」吊在你面前，說：「你看，我們可以收購你，給你一大筆錢。」，你可以選擇這根紅蘿蔔，其好處遠大過於這根揮向你的「大棒」。只要你拿了紅蘿蔔，你就不會挨了這根大棒，這就是中國最終採取的手法。

據甘利稱，訴訟當事人一再提起上訴，直到法官駁回此案；對方甚至為了一宗涉及幾千美元的事情而提起了訴訟，儘管訴訟費是這筆錢的數倍。

甘利還說，一些身份不明、長相像中國人、經常戴太陽眼鏡的人，會跟蹤了甘利及其同事。甘利說，這就是經典的紅蘿蔔加大棒遊戲。

甘利透露，我們已經承受了3600萬美元訴訟費的「大棒」，但我們沒有拿那根紅蘿蔔，也永遠不會拿，中國非常不喜歡這點。報導稱，目前里瓦達網絡的法律訴訟費用還在增加中。

