生技業經營權之爭再開打！圖靈私募基金取得優盛逾7.7％股權

〔記者陳永吉／台北報導〕生技業經營權之爭一波接一波！根據國內醫材廠優盛（4121）於1月30日及2月5日，代非公開發行公司之取得人依證券交易法第43條之1第1項規定公告，併購私募股權基金--圖靈一號、圖靈二號，合計已取得優盛股權7.78%，成為第二大單一股東，並預計未來將繼續增加優盛持股，一場經營權風暴降臨優盛。

根據兩份公告，圖靈兩檔基金從去年10月3日起至今年2月4日止，經由公開市場交易方式取得優盛持股6445張，以優盛股本8.27億元計算，持股比重為7.78%。圖靈並表示，計畫於一年內持續增加對被取得優盛之持股，以建立對該公司之重要股東地位，取得方式將包括公開市場交易及公開收購等。

優盛為國內醫療器材業者，主要生產血壓計、血糖儀、血氧儀、溫度計、心電圖及呼吸治療器材等，去年合併營收約38億元，近幾年營收最高峰落在疫情期間的2022年達43.45億元，過去五年獲利高峰也落在2022年，稅後淨利1.78億元，每股稅後盈餘2.01元，但之後兩年營運都呈現虧損，去年前三季虧損2325萬元，每股虧損0.27元。

雖然近三年優盛營運都出現虧損，但截至去年第三季底，優盛每股淨值仍有16.99元，本波股價起漲前，大多在15元上下震盪，市價低於淨值，加上優盛轉投資佑全藥局（6929），為全台第三大連鎖藥局，一年營業額32億元上下，優盛持股46.5%，拿下優盛等於一併獲得佑全，確實讓優盛成為併購的好標的。

至於圖靈金融集團，根據該集團官網揭露，2023年成立了台灣第一檔併購私募股權基金（Buyout Fund）-「圖靈一號併購投資有限合夥」，併購標的為台灣上市上櫃公司，該基金客戶限定為專業投資人，最低投資金額1000萬元，而它的第一筆資金來自世鎧（2063），2024年投資3億元。

