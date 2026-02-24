傳產新稅影響一次看 汽車零件輸美不受影響

經濟部評估122條款加徵關稅後對我國8類工業產品影響。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普援引貿易法122條款宣布徵收全球新關稅15%，經濟部評估122條款加徵關稅後對我國8類工業產品影響，其中，工具機稅率與主要競爭對手國德國相同，但與日、韓有差距，出口可能受影響，機械稅率與日韓歐差距不大，影響有限，手工具、水五金稅率則與主要競爭對手國越南相當、大幅優於中國，可望維持既有競爭力，汽車零組件屬232條款因此不受影響。

經濟部長龔明鑫今赴行政院「關稅最新情勢說明記者會」針對「122條款關稅對我產業影響」進行專題報告。

報告指出，工具機部分，122條款臨時關稅加徵後我國稅率19%，與主要競爭對手國如德國稅率相同，但與日本17.6%、韓國15%相比仍有關稅差距，對我產業出口可能受影響。

機械部分，122條款臨時關稅加徵後我國稅率16.5%，與主要競爭對手國如歐盟稅率相同，與日本16.1%、韓國15%相比關稅差距不大，評估影響有限。

手工具部分，我國輸美產品以套筒、板手為主，加徵後我國稅率18.3%，相較中國43.3% （15%加徵關稅加25%的301關稅）、越南18.3%等主要競爭國，我國可公平競爭，我手工具產業仍具備出口競爭力。

水五金部分，我國主要輸美產品為水龍頭，台灣輸美稅率17.6%與越南17.6%及中國42.6%等主要競爭國相同或更低，我水五金國際競爭力仍可維持。

塑膠產品部分， 我國出口美國以塑膠袋、塑膠盒、塑膠餐具等為大宗，主要競爭對手為中國及墨西哥，其中中國塑膠產品與我國重疊性高，122條款加徵15%關稅後台灣稅率19.6%，仍較中國44.6%具競爭優勢，塑膠製品仍具有出口及整體石化產業鏈競爭力，墨西哥則因享有美墨加協定（USMCA）免關稅優惠，加徵後稅率15%。

紡織產品部分，我國輸美紡織產品是以緞帶、窗簾、不織布及防疫用紡織品為主，主要競爭對手為韓國及中國，122條款加徵後我國稅率，23.7%相對韓國關稅15%差距約8.7%，但相對中國48.7%，我國產品有競爭優勢。

醫療器材部分，我國輸美醫材產品受影響以手術器械、醫用耗材、診斷試劑、血糖監測產品與失能人士用車為主，主要競爭國為韓國與中國，122條款加徵後我國稅率17.5%，與韓國稅率15%的差距約2.5%，對出口影響有限，相較中國稅率42.5%（15%加徵關稅加25%的301關稅），我國產品則具有關稅優勢。

汽車零組件部分，在232條款下經台美雙邊協議已享有15%優惠，不受美國最高法院判原結果影響，且122條款關稅不再疊加於232汽車及相關品項，因此「對我國汽車零組件輸美暫無影響」。

