慘！麻吉大哥加密帳戶已遭完全清算 帳戶餘額僅剩78萬元

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）揚言持續推動貿易戰、並宣布對所有國家商品課徵15%新關稅之際，市場不確定性升溫，資金轉向避險資產，加密貨幣市場全線受壓。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成的加密帳戶已遭完全清算，帳戶餘額再度僅剩2.49萬美元（約新台幣78萬元）。

綜合媒體報導，美國最高法院本月20日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的做法違憲。不過，川普態度依舊強硬，隨即簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條，對全球商品加徵10%的臨時進口關稅；並於21日（週六）在其社群平台Truth Social發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

在川普關稅政策不確定性升溫影響下，比特幣今（24日）稍早失守6.3萬美元關卡，最低觸及6萬2977.26美元；第2大加密貨幣以太幣亦跌破1900美元整數大關，最低下探至1817.44美元。

Lookonchain今稍早在社交平台X發文指出，黃立成加密帳戶已被完全清算，帳戶餘額再度僅剩2.49萬美元，累積損失高達2895萬美元（約新台幣9.1億元）。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「麻吉大哥要破產了，哎呀」、「2900萬美元就這麼沒了。有些教訓比其他教訓更昂貴。聊天室裡一片哀嚎。」、「再次提醒我們槓桿作用有多殘酷」、「這人到底怎麼了？故事是這樣的。」、「嗯……無言以對、「他是個信徒！我尊重這一點。」等。

