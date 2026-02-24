台股狂飆再創新高！新台幣走勢震盪 暫收31.445元

台股飆漲再創新高！新台幣走勢震盪，暫收31.445元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美政府關稅不確定性影響，美股四大指數收黑，但台股在資金行情簇擁下，持續攻高，且在行政院一早記者會出面釋疑下，大盤指數飆漲逾800點，再度締造紀錄，也帶動新台幣兌美元匯率貶轉升，中午暫時收在31.445元，升值1.7分，台北外匯經紀公司成交量11.1億美元。

美國總統川普對等關稅在上週五遭到美國最高法院否決後，川普立刻反擊，宣布依據第122條款，對全球課徵15%關稅，並警告若有國家重新檢討與美國達成的貿易協議，將面臨額外關稅，在關稅政策充滿不確定性下，美股週一大跌，美元先走貶，隨後出現反彈。

新台幣匯價以31.45元、升值1.2分開出後，一度貶回31.495元，逼近31.5元關卡，隨台股開低走高，外資熱錢持續回流下，匯價在10點過後由貶翻升，最高來到31.418元，走勢震盪。

觀察主要亞幣走勢呈現分歧，美元指數在亞洲電子盤反彈，日圓兌美元匯率貶回155價位、人民幣離岸價也從高點回落、韓元亦同步走貶。

