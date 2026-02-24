國貿學者呼籲盡速通過ART 「對外鞏固輸美競爭力 對內保護台灣農產品」

若沒有通過ART，國際貿易學者分析指出，稻米恐怕立刻面臨開放壓力。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普依美國122條款對全球統一課徵15%疊加關稅，我國日前和美談定台美對等貿易協定（ART），順利爭取多項農產品豁免，並保障我國稻米，國貿學者指出，通過ART可對外鞏固台灣在美國競爭力，對內更可保護稻米等敏感作物。

美國將於台灣時間今（24日）下午1時起對全球開徵統一15%疊加關稅，美國數次強調，將遵守已達成的貿易協議，呼籲各國遵守，並表示將透過其他法律手段追加關稅，強調若有國家耍花招，就祭出報復，也將依301條款對各國貿易往來展開調查，包含稻米、水產品等貿易的不公平障礙；我國13日和美國簽署ART，成功爭取261項輸美主要農產品豁免關稅，含蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙、樹薯粉等27項我國主要輸美農產品的專屬關稅豁免（0關稅），還有鳳梨、芭樂、茶葉等72項台灣保障豁免品項。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，我國立院若可通過ART，將可更鞏固我國農產品在美國競爭優勢，可維持相對有利競爭地位外，更重要的是對內還可以保護我國的敏感作物產業，因為ART中我國成功守住包含稻米、大蒜、紅豆等27項敏感農產品防線。

楊明憲以301條款中的稻米不公平貿易障礙調查為例，若我國未簽署ART，稻米品項勢必會面臨開放壓力，衝擊我國近半農民，至於ART中開放的美國牛肉與液態乳等，並非不簽署通過ART，相關品項就不會面臨開放壓力，若以此為由推翻ART，完全是因小失大，強調「ART就是最佳解。」

楊明憲進一步指出，ART為台美兩國正式的貿易關係文件，我國遵守ART協議，代表我國政府有誠信，將可擴大與深獲台美兩國貿易關係與合作往來，未來可以此為基礎和其他國家達成貿易協議，可更進一步擴大台灣貿易市場與往來，他認為立院應該盡速通過ART，但可更進一步把關ART的執行細節與是否達成預定成長目標和市場優勢。

我國在ART中的農產品輸美豁免品項更進一步細緻分為72項的「台灣保障豁免品項（茶葉、鳳梨、芭樂等）」、27項「專屬豁免品項（蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙等）」，楊明憲指出，可觀察到我國負責農產品談判團隊人士的細膩與強悍，因國際談判通常僅用「最惠國待遇」統包，但我國在農產品細項中還分類爭取，代表談判官員當時就有預想美國最高法院判決會讓對等關稅失效，特別將我國輸美主要品項的農產品特別拉出來要求給予特殊保障，「這是一道非常漂亮的防火牆！」

