自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國新關稅不影響半導體 經長：整體仍比去年好

2026/02/24 11:49

經濟部長龔明鑫今出席「關稅最新情勢說明記者會」進行報告。（記者塗建榮攝）經濟部長龔明鑫今出席「關稅最新情勢說明記者會」進行報告。（記者塗建榮攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普援引貿易法122條款宣布徵收全球新關稅15%。經濟部長龔明鑫今表示，屬於232條款各項關稅最惠國待遇的部分，不受此次美國最高法院判決影響，整體而言，今年工業產品狀況會比去年更好，後續我方將會持續要求美方落實對台已承諾的優惠事項。

龔明鑫今天在「關稅最新情勢說明記者會」說明，針對新全球關稅影響，相比現行對我國實施暫時性對等關稅20%且疊加MFN的情況，對我產業相對較為有利，整體上「今年狀況會比去年更好」。

龔明鑫表示，此次判決僅影響IEEPA（國際緊急經濟權力法）徵收的關稅，232等條款關稅不受影響。我國已透過「台美投資備忘錄」成功爭取到 232條款各項關稅的最惠國待遇，並納入未來232調查項目協商優惠待遇機制，此部分不會因高院判決喪失權利。

龔明鑫指出，若再納入232條項目最優惠待遇，尤其半導體取得零關稅，效果更明顯。因此，不管是相對2024年沒有對等關稅時，去年20%臨時性關稅，或是現在開始啟動的15%臨時性全球關稅，情況都比較好，也就是說事實上台美對等貿易協定（ART）談判結果極佳，我方會盡力爭取結果落實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財