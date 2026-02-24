美國新關稅不影響半導體 經長：整體仍比去年好

經濟部長龔明鑫今出席「關稅最新情勢說明記者會」進行報告。（記者塗建榮攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普援引貿易法122條款宣布徵收全球新關稅15%。經濟部長龔明鑫今表示，屬於232條款各項關稅最惠國待遇的部分，不受此次美國最高法院判決影響，整體而言，今年工業產品狀況會比去年更好，後續我方將會持續要求美方落實對台已承諾的優惠事項。

龔明鑫今天在「關稅最新情勢說明記者會」說明，針對新全球關稅影響，相比現行對我國實施暫時性對等關稅20%且疊加MFN的情況，對我產業相對較為有利，整體上「今年狀況會比去年更好」。

龔明鑫表示，此次判決僅影響IEEPA（國際緊急經濟權力法）徵收的關稅，232等條款關稅不受影響。我國已透過「台美投資備忘錄」成功爭取到 232條款各項關稅的最惠國待遇，並納入未來232調查項目協商優惠待遇機制，此部分不會因高院判決喪失權利。

龔明鑫指出，若再納入232條項目最優惠待遇，尤其半導體取得零關稅，效果更明顯。因此，不管是相對2024年沒有對等關稅時，去年20%臨時性關稅，或是現在開始啟動的15%臨時性全球關稅，情況都比較好，也就是說事實上台美對等貿易協定（ART）談判結果極佳，我方會盡力爭取結果落實。

