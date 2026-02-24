焦點股》佳能：Agility打入豐田 有望受惠

佳能交投熱。圖為美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中央者）到訪佳能。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國人形機器人公司Agility Robotics宣布與豐田（Toyota）加拿大製造子公司（TMMC）已正式簽約，導入Digit人形機器人，光學廠佳能（2374）也有望受惠。今日佳能股價交投熱絡，雖然早盤一度翻黑，不過隨即資金湧入攻高，最高漲約3.5%，近11時10分，佳能股價上漲1.4元或1.73%，暫報82.1元，成交量近6200張。

佳能指出，豐田子公司已正式簽約導入Digit人形機器人，將在加國工廠進行物流搬運等自動化作業，此合作採用機器人即服務（RaaS）模式，標誌著人形機器人進入傳統汽車產線。而佳能作為Agility Robotics的投資者，營運也有望受惠。

昨日外資買超佳能1842張，由連7賣轉買，自營商買超645張，三大法人合計買超2487張；昨日當沖成交量為1846張、佔比27%。

