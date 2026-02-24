焦點股》廣宇：高毛利產品備受期待 帶量大漲

廣宇預期第一季客戶端仍維持保守心態，整體營收仍將呈現衰退。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠廣宇（2328）預期第一季客戶端仍維持保守心態，車用產品出貨未見明顯起色，加上傳統淡季影響，整體營收估仍將呈現衰退。不過，市場仍期待廣宇未來高毛利產品貢獻帶來的正面效益，帶動廣宇今日股價帶量大漲，截至上午11時41分暫報52.2元，漲幅5.45%，成交量8607張。

回顧廣宇1月營收15.39億元，月減13.6%、年減14.6%，管理層指出，通訊產品客戶受對等關稅因素影響，心態趨於保守並延後下單，導致1月營收較去年12月衰退。去年1月雖有農曆年假期，但在消費電子客戶出貨強勁及車用產品維持高檔、墊高基期的情況下，今年1月營收仍呈現年減。

面對近期市場挑戰，廣宇將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收表現。同時，公司仍將以優化獲利水準為主要發展策略，也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，打造營收與獲利的新成長引擎。

