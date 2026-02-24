232條款不影響！鄭麗君：半導體及衍生品關稅已取得最惠國待遇

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，此裁定無涉232條款，因此台美投資MOU取得的關稅優惠待遇不會改變，包括汽車零組件、航空器零組件等，而未來可能公布的半導體與衍生品，台灣已爭取到優惠條件包括配額內豁免、配額外最惠國待遇，同樣不變。

行政院今天上午舉行「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君說，美國聯邦最高法院的判決，主要針對美國政府援引IEEPA（國際緊急經濟權力法）向全球各國課徵對等關稅，逾越其法律權限而失效，「這個判決不涉及 232 條款」。

鄭麗君說明，因此我國與美國洽簽的台美投資合作MOU，已取得232條款最惠國待遇不會改變，包括已經制定稅率的汽車零組件、木材家具、航空零組件等相關優惠待遇不會改變。

鄭麗君指出，未來可能即將公布半導體及衍生性產品產業，我方也已經預先取得最惠國待遇，美國商務部表示，他們在未來一定時間內，有可能會提出半導體232相關關稅，而我方已經預先取得「配額內豁免、配額外15%」的惠國待遇，後續我方將持續確保232條款優惠待遇的談判成果。

鄭麗君強調，MOU條文明定，未來若232條款增加項目，台美將持續磋商爭取相關優惠待遇，因應此次判決，有可能232條款的項目會增加，但是我方在MOU裡面已經有相關安排，應能大幅減緩產業未來所面對的不確定性。至於台美貿易協定（ART），我國會在既有待遇之上持續溝通，確保台灣產業保有優勢待遇。

鄭麗君表示，美方現在正在進行後續關稅政策的銜接，不論是301條款或者是其他法律途徑，我方都密切關注。「我個人預測、推估，後續不論對等關稅替代性政策如何變動，相信已經達成協議的國家，應該相對有空間能夠確保取得較好的待遇」。

