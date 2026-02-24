嘉義市市地重劃案抵費地將公告標售 近2千坪精華商業區具潛力

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃案位於核心區。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃案位於蛋黃區核心地段，被視為嘉義市「信義區」，市府將於明天（2月25日）公告標售「抵費地」，4月2日上午10點在市府六樓第一會議室辦理公開開標。

3件標的、合計7筆抵費地，全屬商業區，總面積約1965.42坪。（嘉義市政府提供）

市府地政處表示，建國二村、復興新村市地重劃區位於東區核心地段，為市府推動「東區大進步」重要計畫，周邊鄰近嘉義公園、KANO園區及棒球場等特色景點，生活機能成熟、休閒與觀光資源豐富。該區過去為眷村聚落，承載世代家庭的生活記憶與情感連結，市府推動市地重劃過程中，兼顧眷村文化所象徵的「爐火」精神，並規劃「眷村生活文化館」，保存珍貴的人文故事與歷史脈絡，延續地方情感記憶，同時導入「涼適、活力、新木都」都市設計發展目標。

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃案模擬示意圖。（嘉義市政府提供）

本次標售共推有3件標的、合計7筆抵費地，全屬商業區，總面積約1965.42坪，基地條件完整，為嘉義市東區近年少見大面積精華商業區，具備高度整合開發與多元經營潛力。

市府地政處說，為加速土地活化與後續建設發展，同步提供開發容積獎勵措施，依土地使用暨都市設計管制要點規定，凡於市地重劃完成土地登記日（2025年10月31日）起3年內申請建造執照者可享容積獎勵10%，3至5年內申請者可享5%，逾5年者則不予獎勵。

市府表示，本次標售公告期間自2月25日起至4月1日止，有意參與投標並親自領取投標相關文件者，請於公告期間上班時間，至嘉義市政府地政處免費索取，或可上地政處官網「土地標售專區」下載（https://pse.is/8d2mh6），投標文件必須於4月1日下午5點前以掛號方式寄達嘉義郵局第418號郵政信箱，確保投標作業順利完成。

