一台車開到老！專家點名4款「超耐開退休神車」：耐用度超誇張

〔財經頻道／綜合報導〕對於預算有限的消費者而言，跨界休旅車（Crossover）兼具休旅車與轎車的優點，美國理財網站《GOBankingRates》近期就整理出了4款被預測能夠「開到退休」的優質跨界休旅車。分別是Honda CR-V、Lexus RX、Toyota RAV4和Subaru Forester。

Honda CR-V

CR-V在美國市場兼具「價格親民、實用性高與可靠性佳」三大優勢，3萬2370美元（約102.6萬元新台幣）的起價，對於即將退休或已退休的族群而言，是相當理想的選擇。2026年款導入升級科技、現代化座艙設計與更寬敞的腿部空間，無論日常通勤或長途旅行都相當舒適。

根據 Honda of Danbury 的資料，CR-V 的使用壽命通常可達25萬至30萬英里（約40.2萬至48.2萬公里），非常適合希望一車用到退休的消費者。

汽車產業專家、AutoInsurance.org 的穆森（Melanie Musson）表示：「在可靠性方面，很難有車能超越 CR-V。Honda 對品質的重視讓引擎耐用性極高。只要妥善保養，CR-V 輕鬆可使用10年以上，甚至有機會達到20年，且問題極少。此外，其安全配備也非常適合退休族群。」

Lexus RX

Lexus RX 2026年款起價為5萬1175美元（約162.2萬元新台幣），雖高於CR-V，但提供更高端的製造品質，包括高級內裝材質、精緻外觀設計，以及經過驗證的耐用性。根據 Ray Catena Lexus of White Plains 的數據，在妥善保養下，Lexus 車款平均壽命可超過25萬英里。如果你希望一輛車能長期陪伴你，Lexus RX 是穩健之選。

穆森說：「若想以合理價格享受豪華體驗，RX 是極佳選擇。其機械結構展現精湛工藝與對品質的堅持，壽命通常比同級對手長約30%。同時，其安全配備與車室舒適性也非常適合退休族群。」

Toyota RAV4

RAV4 起價3萬3350美元（約105.7萬元新台幣），對退休族群而言相對親民。許多 Reddit 用戶表示，他們的 RAV4 使用里程超過20萬英里（約32.1萬公里），年限甚至達20年以上。如果你希望「買一台就用很久的車」，RAV4 是值得考慮的選擇。

Specialty Auto Parts USA 行銷總監薩拉塔（Ryan Salata）表示：「Toyota RAV4 Hybrid 的耐用程度甚至可能超過多數人的退休計畫。這款車在正常保養下經常可達25萬英里，部分原因在於油電系統減輕了引擎與煞車的負擔，同時引擎的啟停機制也降低總運轉時間，進一步減少變速箱故障的風險。」

Subaru Forester

Subaru Forester的全地形能力非常適合熱愛戶外探險、旅遊的族群，即使日常使用，其安全配備、現代化設計與多樣化配備等級同樣具吸引力。

2026年款 Forester 起價為3萬1445美元（約99.6萬元新台幣），根據 Subaru of Baton Rouge，其精良設計使車輛壽命可輕鬆超過20萬英里。在良好駕駛習慣與定期保養下，部分車主甚至可將里程開至30萬英里。

Musson 表示：「對於不希望在5到10年內更換車輛的退休族而言，Forester 是非常理想的選擇。它通常能在問題不多的情況下達到高里程，車身高度也方便上下車，安全配備能有效降低事故風險，而內裝舒適度亦具備一定水準。」

