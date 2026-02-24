中日緊張關係升溫 中國將20家日本實體列出口管制名單

中國商務部宣佈將20家日本實體列入出口管制名單。（路透資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕中國與日本緊張關係近日進一步升溫，中國商務部週二（24日）發佈公告，將三菱造船等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制名單。
中國商務部表示，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法規，為維護國家安全和利益，決定將20家日本實體列入出口管制名單。禁止出口經營者項這20家實體出口軍民兩用商品，同時也禁止境外組織和個人將原產於中國的軍民兩用品轉移或提供給這20家實體。特殊情況下需要出口的，出口業者應向中國商務部提出申請。
根據中國商務部公告，被列入出口管制名單的實體包括：
1.三菱造船（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding）
2.三菱重工航空引擎（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines）
3.三菱重工船舶機械（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment）
4.三菱重工引擎與渦輪增壓器（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger）
5.三菱重工海事系統（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems）
6.川崎重工航空宇宙（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems）
7.川重岐阜工程（KAWAJU Gifu Engineering）
8.富士通防衛與國家安全（Fujitsu Defense & National Security）
9.IHI原動機（IHI Power Systems）
10.IHI 主要金屬株式會社（IHI Master Metal）
11.IHI 噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service）
12.IHI宇航（IHI Aerospace）
13. IHI航空製造（IHI Aero Manufacturing）
14.IHI 宇航工程（IHI Aerospace Engineering）
15.日本電氣網絡傳感器（NEC Network and Sensor Systems）
16.日本電氣航空宇宙系統（NEC Aerospace Systems）
17.日本海洋聯合（Japan Marine United Corporation）
18.JMU 防務系統（JMU Defense Systems）
19.防衛大學（National Defense Academy of Japan）
20.日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）
中國商務部也將另外20家日本實體列入關注名單，包括：
1.速霸陸（SUBARU）
2.富士航空航天技術（FUJI Aerospace Technology）
3.引能仕（ENEOS）
4.輸送機株式會社（Yusoki Co., Ltd.）
5.伊藤忠航空（ITOCHU Aviation ）
6.儷達集團控股股份有限公司（Leda Group）
7.東京科學大學（Institute of Science Tokyo）
8.三菱材料（Mitsubishi Materials）
9.ASPP株式會社（ASPP Co., Ltd.）
10.八洲電機（Yashima Denki）
11.住友重機械工業（Sumitomo Heavy Industries）
12.TDK株式會社（TDK Corporation）
13.三井物產航空航天株式會社（Mitsui Bussan Aerospace）
14.日野汽車（Hino Motors）
15.東金株式會社（Tokin Corporation）
16.日新電機（Nissin Electric）
17.三泰克托（Sun Tectro）
18.日東電工（Nitto Denko）
19.日油（NOF）
20.半井試藥（Nacalai Tesque）
