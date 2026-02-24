高薪38年也翻車！前主管70歲嘆「1心態」 退休金快速蒸發陷破產

以為退休後花費會變少？月領5萬仍破產，70歲前主管震撼告白。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，退休後應酬會減少，生活上應該花不了多少錢吧。但抱著這樣樂觀的想法，恐怕會被現實狠狠打臉。日媒報導，一名擁有2000萬日圓（約新台幣近406萬元）退休金、每月27萬日圓（約新台幣近5.5萬元）年金的70歲前大企業部長，因為對老後生活過度樂觀，最後陷入破產的困境。

據報導，石井先生畢業於關西地區國立大學，進入大型製造業服務38年、60歲退休，他在職場巔峰時的年薪超過1200萬日圓（約新台幣近243.5萬元），退休時領到2000萬日圓退職金，原以為「做到這個位置，老後應該無憂」，且年紀大了開銷也會下降，但沒想到卻被現實狠狠打臉。

請繼續往下閱讀...

石井先生退休後再受聘雇，但工作收入大幅下降，等到65歲完全退休後，夫妻合計年金約每月27萬日圓。僅管他們的房貸已繳清，但固定資產稅、管理費、車輛維持費與健保費等支出並未明顯減少。

他原以為，年紀大了開銷自然下降，卻發現維持30多年建立的生活水準並非說降就降，居住與保險等固定支出難以壓縮，這導致1000萬日圓（約新台幣近203萬元）的存款開始逐年提領，加上為2名女兒提供婚禮資金與房屋翻修費用，退休金迅速縮水。

但真正壓垮財務的，是67歲妻子突如其來的腦血管疾病後遺症，每月費用超出年金負擔，只能持續動用存款，資金流失速度遠超預期。如今70歲的他，每月靠保全工作賺取約12萬日圓（約新台幣近2.5萬元）、加上年金，扣除妻子照護費與生活開銷後已所剩無幾。

石井先生（化名）坦言，原以為老後破產是揮霍無度的人才會遇到，沒想到自己連最基本的老後資金計算都沒做好，甚至連算數都不會。

專家指出，石井先生遇到的財務問題核心，在於他用「加法」思維看待退休。若以退休金2000萬日圓加上存款1000萬日圓、每月年金，這樣看似充足，但實際上卻應以「減法」與「時間」概念來計算。

簡單來說，若每月生活費40萬日圓（約新台幣8.1萬元），但年金僅27萬日圓，這樣每月約有13萬日圓（約新台幣2.6萬元）缺口，一年下來家庭赤字約156萬日圓（約新台幣31.6萬元）、10年就1560萬日圓（約新台幣316.5萬元）、20年超過3000萬日圓（約新台幣608萬元），這個缺口若無其他收入或投資收益填補，只能靠工作或耗盡資產。

日本財務規劃師指出，在高齡化與通膨並行的時代，「退休金夠用」不再是理所當然，關鍵在於是否提早為各種人生變數做準備，而決定退休生活品質的，是提前布局的能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法