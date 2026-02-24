中鋼通過ISO 37001驗證展現零賄賂決心

中鋼通過ISO 37001反賄賂管理系統認證。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼自2024年第四季起開始導入ISO 37001反賄賂管理系統（Anti-Bribery Management Systems, ABMS），經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，去年第四季經過英國標準協會（BSI）兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證。

中鋼董事長黃建智指出，企業誠信廉潔為國際性共通議題，根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）及相關機構研究顯示，賄賂與貪腐行為會顯著增加企業約10%商業營運成本，為對齊國際反賄賂標準，展現針對貪腐賄賂行為的零容忍態度，中鋼以跨部門推動方式導入反賄賂管理系統，建立賄賂風險評估、盡職調查與管控程序機制，確認中鋼管理程序符合ISO 37001的嚴謹架構，也逐一檢視再優化相關制度，將誠信經營的理念與文化落實於日常作業。

請繼續往下閱讀...

中鋼表示，通過ISO 37001反賄賂管理系統驗證，不僅將成為與客戶、供應商等商業夥伴共同的榮譽勳章，也能進一步強化與國際客戶、投資銀行及社會大眾等相關利害關係人的信任感。

黃建智感謝BSI的專業指導，也肯定企劃部門、業務部門、財務部門及行政部門等導入單位一年多來的努力，期許未來朝中鋼全廠處皆導入ISO 37001的目標邁進，偕同上下游供應鏈夥伴打造永續經營的全球競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法