台灣打詐見效！Whoscall：電話簡訊詐騙辨識量年減37％

〔記者方韋傑／台北報導〕信任科技服務商 Gogolook （6902）旗下防詐 App Whoscall在《2025 年度防詐報告》最新指出2025年台灣電話與簡訊詐騙辨識量年減37%，為亞洲降幅最顯著的市場，顯示政府政策與企業聯防已見成效。不過，Whoscall也提醒，詐騙手法正快速轉向「惡意連結」與「釣魚網站」，其中引導下載惡意軟體與網路釣魚的可疑連結占比合計已超過六成，成為當前最主要的資安風險來源。

Whoscall 統計，2025年為全球用戶辨識約60億次陌生來電與簡訊，其中詐騙辨識量約4.8億次，略低於2024年。以亞洲市場來看，泰國詐騙電話與簡訊總量仍居首位，而台灣詐騙總量約2500萬則，年減幅度達36.97%，與香港同為少數詐騙情勢明顯趨緩的地區。Whoscall指出，詐騙活動已由單一國家轉向跨境操作，即便部分市場降溫，整體風險仍未解除。

從詐騙型態來看，簡訊仍以「貸款詐騙」為最大宗，占比接近八成，詐騙集團常以快速核貸、免保人等話術，誘導民眾點擊連結或回電。值得注意的是，金融業偽冒詐騙與繳費詐騙占比持續攀升，前者已逼近一成，後者則因情境貼近日常帳務，成為民眾最容易誤信的手法之一。

在連結型詐騙方面，Whoscall指出，2025年可疑連結中，以「惡意軟體或 App 下載」占比最高，其次為「網路釣魚網站」，兩者合計超過六成。這類連結多偽裝成繳費頁面、帳戶驗證或物流查詢畫面，一旦點擊，可能在裝置中植入惡意程式，或誘導用戶輸入帳號、密碼與驗證碼，對個資與財務安全造成長期風險。

隨著詐騙場景從電話、簡訊延伸至通訊軟體與數位連結，Whoscall也首度公開用戶透過「截圖」進行查證的分析結果。資料顯示，被判定為高風險的截圖內容中，以假冒電力、自來水或電信業者的「繳費詐騙」占比最高，顯示詐騙已深度滲透民眾的日常帳務流程，進一步提高防詐難度。

Whoscall建議，凡涉及繳費、帳戶異常或系統通知的訊息，民眾應優先透過官方App、帳單或客服管道查證，避免點擊簡訊或通訊軟體中的不明連結。報告也強調，電話號碼與個資外洩往往是後續詐騙的起點，個資保護仍是防詐的第一道防線。

