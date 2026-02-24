嘖嘖去年總集資額35億元 今年累積金額上看200億元

嘖嘖預估，全平台累積集資總額可望於2026年正式突破200億元大關。（嘖嘖提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣最大規模的群眾集資平台嘖嘖今日發布2023年至2025年的數據報告，平台年度總集資金額由2023年的27億元、2024年的29億元，成長至2025年的35億元，整體規模穩定擴張。平均單案集資金額自2023年的177萬元提升至2025年的234萬元。嘖嘖預估，全平台累積集資總額可望於2026年正式突破200億元大關。

嘖嘖指出，在自家平台規模成長的同時，專案結構亦出現明顯轉變，逐步揮別過往依賴「少數極端爆款」的煙火式行銷，轉向以中、大型案件穩定成長的健康梯形結構。回顧近3年的數據走向，最顯著的轉變在於平台對特定大型案件的依存度大幅降低。2023年前十大專案集資金額尚佔平台近兩成比例，但至2024與2025年已穩定降至11%至12%。

嘖嘖認為，在整體年度金額持續成長之下，專案市場已由尖塔型集中模式，轉向由中型專案撐起的平穩健康結構。此外，平均單案集資金額自2023年的177萬元提升至2025年的234萬元，屬於中堅力量的爆發，從百萬與千萬級專案的數量成長中亦可見一斑：百萬級專案自2023年的391個增加至2025年的451個；千萬級專案則由60個成長至97個。

嘖嘖觀察，目前平台已有能力將具備潛力的提案，由十萬規模的集資金額推升至百萬，或是由百萬等級提升到千萬層級，相較於單一爆發式專案，更具長期產業價值。從最近3年的提案數量來看，2025年提案總數突破3000件，每年上架專案維持約1500件水準。具「全球首發」性質的群眾集資專案始終維持55%以上佔比，鞏固平台作為台灣原創專案首發基地的市場定位。

2025年為「AI專案爆發年」

嘖嘖回顧，去年AI類型專案首次全面躍升為嘖嘖平台的主流類型。年度集資表現排名前2的專案，皆由AI相關產品拿下，其中第1名「樂奇AI智慧眼鏡」單案集資突破6100萬元；第2名「PLAUD NotePin AI語音錄音器」亦達5600萬元。進一步觀察整體數據，嘖嘖在2025年單一年度即有42個以AI為核心的專案集資成功，累積金額超過新台幣4億元，涵蓋智慧穿戴、語音紀錄、小家電控制與個人生產力等多元應用場景。

從專案型態來看，嘖嘖認為這波AI集資熱潮並非短期題材效應，而是反映市場需求的結構性轉變。多數AI專案已不再單純強調技術規格，而是結合實際生活情境、軟硬整合與跨裝置應用，回應生活上能長時間、可反覆使用的需求。隨著消費者對AI產品理解與期待逐步成熟，2026年將是AI類型專案由爆發走向篩選與成熟的關鍵一年。

再登場專案噴發4億產值

為解決提案團隊在集資結束後進入正式通路的高門檻痛點，嘖嘖於2024年1月推出「再登場專案」，延伸群眾集資的商業生命週期，該模式上線的兩年之間，已有超過400個專案參與，累積創造逾4億元的商業價值，吸引近10萬名贊助者支持，其中更有9個專案在完成集資後，透過再登場機制再創千萬級營收。

為了更深層地扶植台灣原創IP，嘖嘖在過去一年採取了更具主動性的戰略投資。首先是參與由知名Podcaster股癌發起的「肖楠資本」，首次跨足創投，專注投資具全球潛力的台灣早期遊戲開發團隊，展現嘖嘖從單純「平台」轉變為「投資」原創內容的決心。隨後，嘖嘖更宣布收購台灣知名的IP電商平台Fandora，透過整合其強大的商品開發能力與粉絲經濟運作經驗，為創作者提供從集資首發到長態銷售的一站式服務。

適逢嘖嘖營運滿14週年之際，平台回顧自2012年開站以來的發展歷程，於2023年8月累積集資金額突破新台幣100億元，完成第一個重要里程碑。平台累積集資金額亦可望於2026年邁向200億元的重要門檻。嘖嘖看好公司營運初心始終將是「讓美好的事物發生」，目標未來陪伴更多原創團隊走得更遠，讓群眾集資成為一個能長期累積信任與價值的市場。

