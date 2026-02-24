超保值！6款最適合退休族二手豪華SUV Lexus這2款上榜

6款最適合退休族二手豪華SUV，Lexus這2款上榜。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕對於希望擺脫財務憂慮、享受人生新階段的退休族，與其花大錢買新車，不如買兼具舒適性、可靠性的二手車更明智，專家表示，Lexus RX 350、BMW X3等6款豪華suv，不僅擁有豪華配置，而且保值率高，相當適合退休人士。

《GOBankingRates》報導，面對新車價格不斷上漲，對於已無固定收入的退休族而言，其財務壓力不輕，專家表示，若不想荷包失血，二手車或許是更明智的選擇，然購買二手車最怕遇到問題車，因此，選擇可靠性是非常重要，而以下6款豪華SUV是專家點名最適合退休族考慮的車款。

1. 凌志Lexus RX 350 （2019-2022）

LexusRX 350保值率高，可靠性強，因此深受退休人士的青睞。它配備了先進的安全系統，例如自動緊急煞車和車道維持輔助系統，有助於降低保險費用。舒適的座椅附有加熱或通風功能，可以緩解關節炎帶來的不適，讓長途駕駛更加輕鬆。

為了獲得最佳性價比，汽車專家菲克斯（ Lauren Fix）建議從銷售商處購買二手車，才能享受最長的保固期和最全面的保障。他們還會負責所有召回和技術服務公告中提到的維修工作。

2. Acura MDX（2021-2023）

Acura的3排座椅佈局讓您在帶孫輩探望家人時也能輕鬆出行，同時還能保持較高的二手車殘值。根據 CarEdge 數據顯示，5年後出售這款 SUV 還能保留 50% 的售價。此外，它的另一個優點是駕駛者可以專注於路面狀況，操控系統簡潔易用，無需分心的螢幕，讓駕駛更加輕鬆。

3. BMW X3（2020-2023）

對於那些追求運動型轎車和時尚內裝的活躍退休人士來說，動感十足的BMW X3無疑是理想之選。根據CarEdge網站報道，BMW X3的二手車殘值約為46%。

這款SUV還最大限度地減少了駕駛員需要操作手勢按鈕的次數，以確保駕駛員始終專注於路面情況。停車輔助系統Pro能夠自動駛入狹窄的停車位，讓您擺脫惱人的停車煩惱。

4. 奧迪Audi Q7 （2023-2024）

2023年奧迪Q7憑藉其更出色的碰撞保護和行人偵測系統榮獲IIHS頂級安全之選+稱號，但只有非SQ7車型符合資格。對於注重科技的退休人士來說，這款SUV的虛擬座艙數位儀錶板和預測式氣壓懸吊絕對會讓他們滿意,且寬敞的行李廂空間還可放置助行器或行李，而不會佔用乘客空間。

5. 凌志Lexus NX 300h （2021-2023）

這款混合動力SUV的燃油效率高達34英里（約54.74公里）/加侖，非常適合固定收入者。 《Car And Driver》雜誌報道稱， 2021款SUV的起售價為3萬8685美元（新台幣121.66萬），該車型配備全景攝影機，幫助駕駛員在停車時獲得清晰的視野。

透過認證二手車 （CPO） 專案進行的全面車輛偵測，不僅能延長保固期，還能為車輛的各項優勢提供技術支援。

6. 凱迪拉克Cadillac XT5 （2020-2023）

凱迪拉克XT5是1款價格適中的豪華車，起價約為3.2萬美元（約新台幣100.64萬）。XT5 的設計著重於易用性而非花哨的噱頭，因此對於退休人士來說，它將是一個不錯的選擇。

這款車配備磁流變懸吊系統，即使在顛簸路面上也能輕鬆駕駛，有效減輕退休人士的疲勞。此外，它還配備車道偏離預警系統，透過座椅震動提醒安全，而非發出刺耳的警報。免持式電動尾門則方便行動不便人士裝載物品。

