焦點股》金寶：深化轉型ODM 股價漲逾5％

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工廠金寶（2312）持續轉型為原廠設計委託製造商（ODM），管理層看好今年在產能配置與產品組合逐步到位下，公司可望維持穩健的成長策略，提升獲利幅度。金寶今日股價受到買盤青睞，截至上午9時42分暫報25.8元，漲幅5.31%，成交量1萬5881張。

金寶表示，2025年已順利達成每股稅後盈餘（EPS）1元的目標，進入2026年，公司將延續此方向推進。管理層強調，營業金額仍是支撐產能利用率的重要基礎，但策略已由單純追求規模，轉為更重視獲利結構，透過重新排列產品組合，優化整體利潤結構。

隨著過去幾年投入的新產品逐步開花結果，金寶預期，產品組合調整將成為今年推升獲利的重要動能。其中，行動收銀機（POS）被視為最具代表性的成果。金寶指出，收銀設備已由過往體積龐大的傳統機型，轉向行動化解決方案，並於2025年在泰國與巴西市場取得突破，相關客戶分別為全球排名第一與第二的大型業者，目前行動收銀機產品已由金寶獨家生產，顯示產品競爭力與供應能力獲得高度認可。

在記憶體相關產品方面，金寶透露，集團已於泰國布局硬碟產線，並為客戶生產固態硬碟（SSD）。雖然實際出貨量跟金額與初期規劃存在差異，但相關產品線已進入收成階段，成為新產品布局中的第二項成果，對中長期營運形成支撐。

此外，充電樁業務亦持續推進。金寶透過與康舒合作，整合對方在電源工程領域的深厚能量，結合自身在電子與機構設計的基礎，成功取得客戶新案。管理層指出，充電樁與高壓直流（HVDC）產品在技術架構與研發路線上具高度一致性，反映集團在電力相關應用的技術累積，未來有助於擴大產品應用範圍。

至於低軌衛星業務，金寶表示，過去曾在泰國與墨西哥進行試產與量產，但考量衛星入軌時程與目前產品金額仍偏高，現階段暫時停滯，待市場規模與數量提升後再行啟動。不過，公司已在相關製程中累積工程與製造能量，並受到市場關注，未來仍有機會轉化為有利的競爭位置。

