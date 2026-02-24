張榮發逝世10年 張國煒取得遺產案中現金股利

星宇航空2月初與日本超寫實機械美學重要開創者空山基HajimeSorayama合作，為A350-1000新機塗裝，成為世界上最大的藝術品。圖左為星宇航空董事長張國煒，右為空山基。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕纏訟多年的長榮集團創辦人張榮發遺產案又有了近一步的進度!在國稅局核准張榮發遺囑執行人取得統編下，張家子女已取得長榮集團旗下各公司的數年股利，據指出，長榮二房獨子、星宇航空創辦人張國煒已有現金股利約161億元入專戶。值得注意的是，張國煒聲請撤換張榮發遺囑執行人案，今（24）日下午在台北地方法院開庭審理，而遺囑執行人是否撤換，恐將影響遺產案後續演變。

今年是長榮集團創辦人張榮發過世10週年，而張榮發遺產訴訟案仍持續進行。據了解，國稅局2025年12月31日核准張榮發遺囑執行人取得統編，在元大商業銀行開立「張榮發遺囑執行人柯麗卿劉孟芬吳界源戴錦銓」專戶下，張家子女終於可取得長榮集團旗下各公司的數年股利。

張國煒之前認為，父親張榮發2016年1月過世後，遺囑執行人卻未積極處理父親的遺產分配，因此聲請撤換張榮發遺囑執行人案，今日下午3點在台北地方法院開庭審理，市場人士認為，張榮發遺囑執行人是否撤換，將左右遺產案後續進度。

