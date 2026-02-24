地價漲不太動 全國都市地價總指數連兩期漲不到1％

台北市都市地價總指數為104.41、期跌0.27%，且罕見出現連兩期下跌。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕地價漲不太動，根據內政部地政司發布最新一期、2025年4月1日至9月30日的都市地價指數，全國總指數為106.44、相較上期微幅上漲0.40%，已連續兩期期漲幅不到1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地價指數可能受到房價出現盤整或者微幅下修影響，加上房市交易量偏弱，統計起來反映市場變化，出現地價開始漲勢疲弱表現。

房地產業者指出，都市地價總指數有著「土地物價」的稱號，進一步觀察六都總指數走勢，其中台北市為104.41、期跌0.27%，且罕見出現連兩期下跌，而台中市指數105.19、期跌1.19%，至於，其它四都總指數則仍持續上漲。

北市、台中3類地價指數全跌

若細看全國、六都最新一期的住宅區、商業區以及工業區的各類地價指數趨勢，其中全國住宅區期漲0.45%、商業區期漲0.13%以及工業區期漲0.64%，漲幅均有明顯趨緩現象，而六都中，台北市、台中市的三類指數全數呈現期跌。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，由於預售屋買氣急凍，建案滯銷成為常態，導致建商不急於儲備新案源，紛紛縮手不再積極購買土地；受到購地需求減弱的影響下，地主漸無漲價心態並願意議價。不過，雙北市因新案買氣衰退相對小，且部分預售案成交價仍在創高，地主想賣高價的情況仍較為普遍。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從公布資料來看有幾個明顯趨勢，首先是全台商業區地價走勢走平，但工業區仍持續上衝，可見即便有對等關稅等不確定性議題影響廠商、建商投資，但AI熱潮帶動產業投資的核心剛需不變，尤其台股激昂的表現受制於政策管制，財富外溢無法在住宅市場點火，導致民間資金持續加碼工業投資的布局更旺。

其次是新北市近一年的地價走勢最為迅猛，住宅區甚至期漲2.04%，顯見各項交通建設帶動的資產增值及預期，而北市已經連跌一年，但台中市近半年跌1.19%，跌幅最大，供過於求、房價修正的壓力，不但使過去標地、搶地的熱潮不再，也進一步壓縮地價表現。

