鎖定台積電園區效應大爆發！Costco將提前動工整地 美媒曝最新規劃

台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，而台積電亞利桑那廠所帶來的外溢效應也持續發酵。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，而台積電亞利桑那廠所帶來的外溢效應也持續發酵，耗資70億美元打造的「城中城」Halo Vista開發案，將主要服務台積電員工、供應鏈廠商以及快速成長的科技產業走廊，據鳳凰城當地媒體報導指出，Halo Vista內的美式賣場好市多（Costco），預計提前在今年3月就會動工整地。

根據鳳凰城商業雜誌（Phoenix Business Journal）報導，Costco將成為Halo Vista零售區的核心主力，整地工程預計在下個月就會啟動，開發團隊已提前展開場地準備作業，為後續建築工程鋪設基礎設施與道路。

Halo Vista由麥克房地產集團（Mack Real Estate Group）與麥考特夥伴公司（McCourt Partners）主導開發，定位為結合住宅、商業與產業的複合式社區，圍繞著台積電園區建設，該計畫規模龐大、用途多元，早在先前即已傳出Costco與萬豪酒店（Marriott）將進駐的消息。

開發商指出，引入零售與飯店產業，是為了及早提供數千名台積電員工與供應商生活機能，同時帶動後續商業活動發展。分析指出，這種策略屬於典型的大型開發案「首波進駐者（first-user）」模式，也就是先引進具代表性的品牌，藉此吸引更多投資、推動基礎建設並加速整體開發進程。

外界先前預期，主要動工時間落在2026年下半年，但週一（23日）的最新報導指出，整地工程已提前至3月啟動，顯示部分建設時程可能加快，若進度如期，初期施工將集中於道路、排水與公共設施等基礎建設。

分析指出，類似Costco這類大型零售商的進駐，往往會帶動更多商業與住宅開發，意味著Halo Vista整體建設速度可能進一步加快。

不過短期內，相關土地開發重點將集中於許可申請、整地與基礎工程。而Costco目前也尚未公布確切的開幕時間，門市規模與配置細節的揭露也仍有限。隨著相關建照與施工公告陸續出爐，整體開發進度將逐步明朗。

