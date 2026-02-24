台灣處境曝光！川普關稅被判違法 「這4國」超尷尬有原因

近日美國最高法院裁定，川普對全球各國徵收的對等關稅違法。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後推出多項關稅措施，並開放各國與美進行貿易談判、簽訂協議。結果近日美國最高法院裁定，川普對全球徵收的對等關稅違法，讓世界陷入一片尷尬。外媒評估，包括台灣、日本、韓國等在內已簽訂協議國家，受到衝擊的程度應該會小很多，反而是印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南等亞洲國家，目前陷入較微妙的處境。

《紐約時報》報導，亞洲身為世界大部分商品的生產地，相當積極地與川普達成協議。他們的目標是，為依賴出口的產業爭取更低關稅。然而，許多促成協議、並對美方做出重大承諾的政府領導人，也常在國內面臨政治譴責，遭質疑讓步過多、甚至犧牲國家主權。

報導指出，由於川普的高關稅威脅，日本、印尼、韓國、台灣、馬來西亞、柬埔寨、印度等國，先後做出了艱難讓步，例如取消對美國進口商品的許多關稅，部分國家甚至承諾在國家安全、關鍵礦產資源採購等問題，與華府保持一致，這些重大舉措不僅容易激怒國內選民，也會觸怒中國等貿易夥伴。

如今，美國法院裁決限制川普發動關稅戰的權力後，亞洲各國開始利用此機會反思，當初匆忙與川普達成的協議，是否為錯誤舉動、以及協議是否依舊有效。

地緣政治顧問公司 APAC Advisors 的執行長 Steven Okun 表示，與美國簽訂協議、並同意被徵收15%以上稅率的國家，眼下恐將處於尷尬地位。他說，這些國家可能得重新思考，如今川普的籌碼似乎遭到限縮，應該與其重新談判、爭取更有利的條件？或仍應維持原狀，避免後續可能被報復？

面對違憲爭議，川普隨即宣布，將引用其他理由將關稅設定在15%。

《紐約時報》報導，日本、韓國、台灣過去幾個月來，先後取得15%關稅，因此情況對這些國家而言，應該是改變不大，但印尼、馬來西亞、柬埔寨不僅同意大量購買美國商品、開放某些企業，最終還是只換到19%關稅，使得這些國家，在亞洲經濟體當中，處於相對劣勢。

此外，越南則是初步同意20%關稅，不過最終協議還沒敲定。越南工業與貿易部長阮宏甸（Nguyen Hong Dien）表示：「對方的要求非常高，有些要求超出合理範圍，給談判造成了困難，但我們將繼續解釋並堅持不懈的勸說他們。」

報導表示，上述4個國家目前陷入較微妙的處境，如果未利用新的機會重談協議，將在亞洲貿易局勢陷入被動。且同時，這些國家還將面臨另一個難題，因為上述協議，大多數都還沒在國內的立法機構得到批准。

馬來西亞、印尼近期表態指出，國家尚未批准與華盛頓達成的協議；越南則是還在最後一輪談判階段，但報導表示，目前看來，越南將與其他所有國家一樣被徵收15%的關稅，但尚不清楚川普是否會堅持執行先前初步確定的20%的關稅。

至於台灣部分，根據《中央社》報導，針對最新15%關稅是否將疊加於現行關稅上，還是一體適用的最高稅率，白宮官員以電郵回覆《中央社》表示，與川普達成貿易協議的國家，例如英國、印度、歐盟、日本等，都是由美國政府依據IEEPA的法律授權加徵關稅，在IEEPA不再適用的狀況下，這些國家現在將依據「貿易法」第122條（Section 122）的法律授權，被課徵全球統一的15%關稅。

白宮官員提到，美國政府正尋求其他法律授權，藉此實施更加合適或是預先協商好的關稅稅率。而美國總統川普在社群發文中明確表示，希望所有國家繼續遵守貿易協議中關於減少貿易壁壘及其他讓步的承諾，「這些承諾不變」。

白宮官員強調，最新的15%關稅措施與美國政府依照「貿易擴張法」第232條實施的關稅無關。

