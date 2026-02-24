黑天鵝作者警告：AI市場波動將加劇 軟體恐出現破產潮

《黑天鵝》作者塔勒布（Nassim Taleb）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《黑天鵝》作者塔勒布（Nassim Taleb）警告，隨著AI驅動的上漲行情進入更加脆弱的階段，市場波動將加劇，軟體產業可能出現破產，投資人需要做好準備。

《彭博》報導，塔勒布認為，市場低估了結構性風險，同時高估了當今AI領導企業的持久性。他警告，雖然AI將會帶來巨額利潤，但歷史表明，早期開發者往往會被淘汰。

塔勒布在邁阿密出席活動時表示，AI領域肯定會有人賺大錢，但他同時指出，目前構成AI產業的公司未必會從中獲利，隨著技術不穩定、競爭加劇以及地緣政治格局的變化重塑整個產業，軟體領域的部份公司破產的可能性很高。

週一（23日），標普500指數下跌約1％，這是近期一系列拋售潮中的最新一波。投資人正努力應對關稅不確定性以及兩種競爭的觀點加劇對AI的焦慮。一方面，投資人擔心快速發展的AI工具會隨著程式設計難度降低，顛覆提供訂閱服務的軟體公司；與此同時，競相開發、建構AI基礎設施的科技巨頭也開始了一場借貸狂潮，而大量的支出可能要幾年後才能見效。

塔勒布因為過去對金融危機的準確預測而聲名大噪，塔勒布指出，過去幾年股市的上漲主要由少數AI相關股票推動，一旦領袖換人當，更廣泛的指數將面臨風險。尾部風險（tail risk）被結構性地低估了，這一風險並非小幅調整，而是大幅的回調。

塔勒布認為，市場反彈行情短時間內可能會持續，更大的問題在於潛在下跌的幅度。投 資人始終需要對沖，這些虧損很難預測。

