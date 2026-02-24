焦點股》臻鼎：最便宜的ABF股 資金轉進

臻鼎今年營運有望創高，股價急漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI（人工智慧）需求強勁，ABF載板今年進入漲價循環，外資與本土法人看好ABF載板相關個股今年獲利有望大增，紛紛上修目標價，其中臻鼎-KY（4958）為盤面上最便宜的ABF股，因臻鼎近年轉進ABF載板，出貨量明顯大增，臻鼎大舉擴廠，今年資本支出逾500億元，目前有10座工廠動工中，未來數年將進入加速成長階段，臻鼎繼昨日股價漲停後，今日再衝高，早盤突破200元大關，最高來到214元，直逼漲停，創下掛牌新高價。

截至9:28分左右，臻鼎股價大漲8.18%，暫報211.5元，成交量逾2.1萬張。

臻鼎董事長沈慶芳看好今年營運將是「萬馬奔騰」，在高階AI應用與新產能挹注，有信心未來數年公司將進入加速成長階段，今年營收有望再創新高。

臻鼎去年合併營收達1825.22億元、年增6.33%，再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益，展望今年，受惠高階AI應用需求延續、客戶規格升級帶動價量齊揚，以及新產能與新產品陸續貢獻下，營運看俏。

