台灣關稅的下一步？《外交家》1文剖析台、日、韓未來

美國總統川普原先推動的對等關稅措施，遭美國最高法院判定違法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的對等關稅措施，遭美國最高法院判定違法，外媒指出，該判決雖移除了行政部門在關稅運用上的彈性，使關稅政策的法律基礎受到限制，但也可能讓美國與主要貿易夥伴（包括日本、南韓與台灣）的經濟關係變得更加複雜，而川普政府正試圖以新關稅取代先前的措施。

《外交家》雜誌（The Diplomat）報導，在最高法院裁決後，川普政府迅速採取新關稅措施以填補政策空缺，他引用《1974年貿易法》第122條款，先是宣布對全球普遍加徵10%的「臨時進口附加費」，但不到24小時，「突襲加碼」至15%，期限150天。

請繼續往下閱讀...

同時，川普政府宣布啟動一系列快速的《301條款》調查，以評估貿易夥伴是否存在不公平貿易行為。這些措施使新關稅的時機與最終範圍仍存在不確定性。

報導指出，對日本、南韓、台灣而言，新附加關稅僅微幅改變現狀。新附加關稅僅微幅改變現狀。三國先前與美國達成協議，透過投資承諾將所謂「解放日關稅」降至15％，並降低部分《232條款》國家安全關稅。如果10％附加關稅最終上調至15％，關稅水平將大致回到最高法院裁決前的狀態。

然而，改用《122條款》關稅仍帶來結構差異。最高法院推翻基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的關稅後，未受《232條款》或其他關稅影響的商品將回到最惠國待遇（MFN）稅率；對南韓而言，部分商品則適用《美韓自由貿易協定》（KORUS）稅率。

新的《122條款》關稅雖豁免已受《232條款》關稅或關鍵礦產的商品，但與IEEPA關稅不同，它是疊加在既有MFN稅率之上，而非建立單一統一稅率。因此，南韓出口商品的整體關稅負擔，可能略低於日本或台灣同類商品。

由於《122條款》關稅僅能使用150天（除非國會重新授權），它屬於臨時措施，目的在維持與川普政府新協議相近的關稅水準，並為政府展開《301條款》不公平貿易調查爭取時間，以設計更長期的關稅替代方案。

政府的長期策略將取決於已啟動的《301條款》調查結果。這些案件很可能大量引用2025年《國家貿易評估報告》（NTE），該報告列舉了主要貿易夥伴在關稅與非關稅壁壘方面的諸多問題。

對日本而言，NTE指出其在化學品、海產品與鞋類仍存在關稅，以及影響美國小麥、豬肉、稻米與乙醇的非關稅障礙。

南韓雖在KORUS協定下大幅消除關稅，但報告仍指出農業、政府採購與數位服務存在非關稅障礙。例如，南韓對酷澎（Coupang）數據外洩事件的調查可能引發貿易爭議，雖此前與關稅問題分開處理。

與台灣類似，美國對其也關切汽車、農業、藥品、醫療器材與服務業的市場准入問題。

然而，《301條款》比先前被推翻的IEEPA權力更為受限。美國必須確認具體的不公平貿易行為、證明對美國商業造成損害，並與貿易夥伴協商後才能實施報復；關稅規模也必須與美國出口商所受損害相當。因此，針對非關稅障礙（如數位限制或資料相關問題）量化損害並設計關稅報復更加困難。

以南韓為例，若僅因酷澎調查或數位服務限制制定關稅清單，規模可能有限；相較之下，限制商品市場准入的障礙（如日本的農業與工業關稅）較容易量化。

然而，僅憑301條款調查並不能解釋日本、韓國或台灣為何同意向美國投資數千億美元的協議。這裡還有兩個因素要考慮，「232條款關稅」和「國家安全」。

報導指出，日本、南韓與台灣在安全層面高度依賴美國，協議部分目的在確保經濟爭端不破壞安全關係。特別是汽車產業，日本與韓國對美出口比重極高，而汽車關稅屬《232條款》國安關稅（最高法院未推翻），川普政府在此領域仍具調整彈性。

半導體《232條款》調查尚未定案，對3個經濟體均具潛在影響；它們也面臨其他《232條款》相關關稅風險。

從其他角度看，這些協議不應僅被視為經濟利益交換。日本、韓國和台灣與歐洲一樣，在安全方面依賴美國，因此與美國談判的部分原因，是為了確保經濟爭端不會損害安全關係。

基於上述因素，3國均表示將大致維持與川普政府達成的新貿易協議。雖最高法院裁決未改變最終結果，但《301條款》調查的展開仍為經濟關係帶來新的不確定性，未來美國與貿易夥伴的互動仍可能充滿變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法