黃金大漲啦！創1高點紀錄

週一（23日）黃金價格上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（23日）黃金價格上漲超過2%，並觸及3週高點，美國總統川普在法院裁定去年課徵的大部分關稅違憲之後，宣布把全球關稅提高到15%，此舉使整體情勢充滿不確定性，引發新一輪避險需求。

黃金現貨價上漲2%，報每盎司5206.39美元，稍早一度觸及1月30日以來高點。

4月交割的黃金期貨收高2.8%，報每盎司5225.60美元。

《路透》報導，CPM Group管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）說：「全球面臨諸多經濟與政治問題，加上春節期間市場交投清淡，我們預料本周交易活動恢復後，金價可能大幅上漲。」

川普週一再次批評最高法院對關稅計畫的裁決。他週六表示，將把對所有國家進口商品徵收的臨時關稅從10%提高至15%，達到法律允許的最高水平。

克里斯蒂安說：「從未來幾個季度的長期視角來看，我們認為金價將持續上漲，可能創下新高。」

美國上週公布的數據顯示，12月核心通膨漲幅超越市場預期，同時，第4季經濟成長速度大幅放緩，這可能迫使聯準會（Fed）把較高利率維持更長一段時間。

市場靜待本週多位Fed官員發言，以進一步掌握政策走向，同時關注美國與伊朗局勢的最新進展。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲 3.2%，報每盎司 87.23 美元，觸及逾兩週高點。

現貨鉑金下滑 0.7%，報每盎司 2140.75 美元。

現貨鈀金微漲 0.1%，報每盎司 1750.53 美元。

