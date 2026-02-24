Anthropic程式開發工具威脅核心業務 IBM股價暴跌13％

IBM週一（23日）股價重挫13%，創下自2000年10月以來最大單日跌幅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭IBM週一（23日）股價重挫13%，創下自2000年10月以來最大單日跌幅。

綜合媒體報導，IBM此次股價劇烈波動，主因是人工智慧新創公司Anthropic推出名為Claude Code的程式開發工具，該工具聲稱能大幅自動化並協助現代化COBOL程式語言，而這正是IBM長期深耕的核心業務領域之一。

請繼續往下閱讀...

報導指出，IBM多年來銷售專為處理大規模交易而設計的大型主機系統（mainframe systems），這些系統普遍以COBOL為主要開發語言。過去，COBOL現代化工程因流程繁複、成本高昂，成為IBM具高度獲利能力的重要商業護城河。然而，Anthropic推出的Claude Code，可能降低轉換門檻與成本，使IBM相關業務面臨新的競爭壓力。

在利空消息衝擊下，IBM週一股價重挫13.15%，收在223.35 美元；自2月以來，累計跌幅已達27.18%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法