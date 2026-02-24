非美資產發動攻勢 這檔新興債年漲逾22％「績」壓群雄

2026年開紅盤後，金融市場展現多頭氣勢，其中新興市場繼續開啟「衝衝衝」模式。（示意圖，美聯社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕2026年開紅盤後，金融市場展現多頭氣勢，其中新興市場繼續開啟「衝衝衝」模式。市場人士觀察，全球分散投資意識高漲，以及投資偏好外溢至非美國資產等因素驅動，沉寂已久的新興債市，特別是能受惠美元貶值環境的新興國家當地公債，再次躍居市場焦點。

理財專家觀察到，全球正處資產再平衡過程中，過去幾年發生的諸多變化，新興市場的投資機會已不可同日而語，過往美元獨強的態勢一度導致投資人對新興市場興趣缺缺，但現在可明顯感受到資金回流的風向變化。

專家形容，2026年的資產配置主軸仍不脫離除舊布「新」，尤其是能一次掌握債息、債券資本利得和匯兌收益三方機會的新興債券型基金，交投熱絡，已是投資人當前的心頭好。

就全體境外債券基金表現，「漲」聲多集中在新興債市，其中富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金操盤成績斐然，以22.79%「績」壓群雄，在短期的表現，例如近一季，也有8.54%，同樣名列第一，顯見經理團隊無論是在提前精準卡位新興債市的洞見及期間靈活調配持債的功力。

基金達人分析，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金是海內外基金獎獲獎常勝軍，經理團隊的操盤核心是積極追求債息、債券資本利得與匯兌三大收益來源，最新的年化配息率已達9%以上。

該基金的配置邏輯在於以新興國家當地公債為主力，再搭配少量美元和歐元計價主權債，鎖定境國家改革與轉機題材來創造高殖利率債回報機會，貨幣方面也廣納亞洲、拉丁美洲、非洲等地貨幣，順勢掌握美元貶值時的匯兌收益。

短中長期績效位居領先的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金團隊，也在新一年度分享布局心法。經理團隊指出，亞洲方面偏好基本面良好且貨幣低估、預期較不受關稅影響的國家，拉丁美洲則看好宏觀政策審慎、收益率較高且貨幣低估之標的；部分非洲國家改革帶來基本面與經濟改善，一些國家陸續獲信評調升。

投資專家建議，與美國等先進工業國相比，新興國家有較強的經濟成長與較高的利差，可支撐當地貨幣資產表現，經濟改革、實質正利率、改善國際融資管道、全球供應鏈重整，建議投資人續抱新興市場資產，無論是新興國家當地貨幣債券基金或是加入股票部位的新興市場月收益基金，都有助於分享新興國家聲勢再起的黃金時刻。

新興市場當地貨幣債券型基金績效%

基金 三個月 一年 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 美元A（Qdis）股 8.54 22.79 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 8.22 16.45 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別（累積股份） 6.72 16.36 晉達環球策略新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 6.53 15.21 摩根新興市場本地貨幣債券基金 （美元） - A股（累計） 6.74 14.94

資料來源：理柏資訊，台幣報酬率截至2026/2/22。製表：記者吳滋雅。

