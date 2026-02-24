Costco買肉攻略曝光！專家揭5大差異一次看懂

美式賣場好市多（Costco）向來擁有一群忠實的肉品粉絲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）向來擁有一群忠實的肉品粉絲，主要是有各類大份量肉品，且普遍被認為品質不錯，但專業廚師、YouTube頻道Butcher Wizard經營者拜奇（Brad Baych）卻不這麼認為，他表示：「肉攤與大型量販店各有優缺點。像Costco這類量販通路在價格上確實更具優勢，但在高等級肉品的品質與選擇上，通常仍由在地肉攤占上風。」。

美媒《Food Republic》於是訪問了拜奇，列出了5大關鍵原因，解析為何消費者應該考慮走進社區肉攤，而非只依賴Costco。

請繼續往下閱讀...

肉攤提供的高端肉品更穩定

拜奇指出，由於大型量販店壓低價格至肉攤難以競爭的程度，肉攤轉而主打更高端、多樣化的肉品選擇。他說：「現在你會看到越來越多在地肉攤提供Prime等級牛肉，甚至是和牛。」雖然Costco偶爾也販售和牛，但在供應穩定性上，通常不如專業肉舖。

客製化服務、專業溝通與建議

如果你需要特定部位的牛肉，並且希望依照特定料理方式進行處理，在多數量販店或超市中，往往只能被動接受冷藏櫃裡現成的選項。但肉攤不同。對屠夫而言，滿足顧客需求本身就是專業所在。

拜奇表示：「你可以走進肉攤，直接與專業人士交流，他們會根據你的食譜或場合，建議最適合的部位。如果你有特殊需求，他們也更願意提供客製化服務。」

支持在地經濟

我們都知道支持在地商家的重要性。儘管Costco相較其他大型企業已算友善，但在那裡消費，仍然是在支持一家跨州經營的大型企業。

相較之下，在地肉攤通常是「單一據點的小型商家，且店主親自在場經營」，拜奇指出。當你選擇在這些店家消費時，你的收入也會回流到你所生活的社區。

絞肉品質可能更勝一籌

拜奇特別強調，他偏好在肉攤購買肉品的一大原因，是絞肉品質更好。

他解釋：「肉攤的牛絞肉通常以沙朗或肩胛部位為基底，並加入菲力、肋眼甚至胸腹肉的修整邊角料。」這樣的做法不僅能充分利用食材、減少浪費，也提升了風味層次。

此外，肉攤也常提供自家調配的產品，例如特色香腸或即食漢堡排，其品質往往是量販通路難以比擬的。

來源可追溯性

最後也是最重要的一點：你是否認為一般Costco員工能清楚告訴你手中這包牛肉或雞肉來自哪個農場？答案恐怕是否定的。

但在地肉攤通常可以清楚說明肉品來源，甚至提供具體農場位置。

由於肉攤更傾向向當地農場進貨，這些動物往往是在更人道、永續的環境下飼養與屠宰；運輸距離較短，也意味著更低的碳排放。同時，肉攤店內販售的牛肉、豬肉或雞肉通常也更新鮮。

掌握肉品來源，正是肉攤最大的專業價值之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法