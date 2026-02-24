川普關稅被判違法 聯邦快遞提告美政府要求退錢

聯邦快遞週一（23日）提告美國政府，要求退還已支付的關稅費用。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際物流公司聯邦快遞（FedEx）週一（23日）向美國國際貿易法院提出訴訟，要求美國政府退還總統川普（Donald Trump）徵收的緊急關稅款項，這是美國最高法院上週裁定這些關稅違法以來，最引人矚目的資金追回行動之一。

《路透》報導，在這項轟動全球的裁決之後，貿易律師預計將會湧現大量訴訟，追討高達數十億美元的賠償金。不過，具體賠償流程仍需要由下級法院裁定，這使得問題變得更加複雜。

賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家表示，美國最高法院週五（20日）以6比3的投票結果裁定，川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對進口商品徵收關稅是越矩行為，判決出爐後，超過1750億美元（約新台幣5.51兆元）的關稅收入可能被迫退還。

聯邦快遞在訴訟中表示，原告要求被告全額退還原告已向美國繳納的所有IEEPA關稅。聯邦快遞和其物流部門是受到IEEPA關稅約束貨物的登記進口商，該公司並沒有透露其申請的退款金額。

聯邦快遞在訴訟中將美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）及其局長史考特（Rodney Scott）和美國列為被告。對此，美國海關和白宮皆未立即回應。

波士頓Hinckley Allen律師事務所的合夥人西奧蒂（Ron Ciotti）表示，進口商、經銷商和供應商預計會是最有可能獲得退款的人，因為他們提供的資料極有可能包含海關文件或發票，其中詳細列出與特定商品相關的關稅成本。

西奧蒂指出，如果合約中包含關稅上漲的條款，或是基於關稅的價格調整條款，表明這就是價格上漲的原因，如果合約中明列相關規定，那麼可能就有機會可以拿到關稅退款。

