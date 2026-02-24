小企業優先 ! 民主黨出招逼川普 180天吐1750億美元關稅

參議院民主黨人力推川普關稅退稅，點名小企業優先。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕最高法院重挫川普關稅政策後，美國民主黨參議員正式出手，要求政府在180天內退還約1750億美元（約新台幣5.5兆元）的關稅收入，並優先返還給小企業與製造商。據報導，這筆資金來自法院裁定違法的川普時期關稅措施，民主黨強調 : 既然是「非法徵收」，就應全數退回。

美媒《Politico》報導，民主黨提出的法案，除了要求退款外，也規定海關每30天向國會提交進度報告，直到全數退還為止。民主黨人還誓言，要阻止今年稍後新的全球關稅措施的延長。

來自奧勒岡州的Ron Wyden、麻州的Ed Markey以及新罕布夏州的Jeanne Shaheen3位參議員於本週一提出法案，要求美國海關與邊境保護局在6個月內完成退款，並對退款金額支付利息。法案同時規定，小企業應被列為優先對象，並鼓勵進口商、批發商與大型企業將退款轉嫁給最終消費者。

Wyden表示，川普的「非法課稅計畫」已對美國家庭、小企業與製造商造成長期傷害，而修復的第一步，就是盡快把錢退回到這些受衝擊者手中。

雖然該法案通過的可能性不高，但它顯示民主黨已開始對川普政府施加政治壓力。最高法院以6比3裁定相關行政命令違法後，民主黨把焦點轉向即將到來的期中選舉，主張川普非法加稅，卻拒絕把錢還給人民。

Shaheen指出，若要修補關稅造成的高物價傷害，第一步就是總統退還非法徵收的關稅。Markey則強調，小企業資源有限，申請退款的流程往往繁瑣且耗時，政府應主動處理。

川普政府則表示，退款問題應透過後續訴訟解決，而非行政部門主動退還。當被問及是否應由國會介入時，白宮發言人Kush Desai反擊稱，川普透過關稅實現了民主黨「只會說、不會做」的政策目標，民主黨如今只是試圖破壞成果。

民主黨的策略，可能迫使共和黨陷入防守。共和黨原本計畫以川普去年簽署的所得稅減免作為選戰主軸，主打退稅能幫助家庭。但若關稅退款議題發酵，將影響選戰敘事。

財政部長Scott Bessent表示，把焦點放在退款上是「錯誤的框架」，因為最高法院裁決並未直接處理退款問題。他強調，是否退還應由下級法院決定，而非由行政部門自行處理。

川普則為其依據1977年《國際緊急經濟權力法》實施廣泛關稅辯護，聲稱這些措施有助於結束軍事衝突、增加聯邦收入並為貿易談判施壓。他此前也表示，若全面退款，將推高美國政府債務並損害經濟。他甚至對媒體表示，相關訴訟可能拖延數年，退款問題或許在他離任後才會塵埃落定。

賓州大學華頓預算模型估算，若全數退還，總額約1750億美元，平均每戶家庭約可拿回1300美元（約新台幣4萬927元）。不過，實際如何分配並不簡單，因為關稅成本早已透過價格轉嫁或吸收，滲透至整體經濟體系。

民主黨提出的法案，少數黨領袖Chuck Schumer等多位參議員也表態支持。專家指出，在關稅合法性遭質疑、期中選舉逼近的背景下，這場關於「該不該退錢」的政治與法律攻防戰，勢必成為未來數月華府的焦點議題。

