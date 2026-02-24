「補庫存」行情來了！關稅退場 美銀行喊進「3族群」將起飛

富國銀行認為，實際關稅稅率可能會趨於穩定在較低水平，最大的利多將是補庫存。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅遭最高法院推翻後，市場焦點迅速轉向「補庫存」動能。富國銀行認為，這波政策轉折有機會啟動新一輪庫存循環，企業將加速回補存貨，帶動循環股、原物料與小型股表現，因此轉趨看多相關族群。

據報導，美國最高法院以6比3裁定，川普政府依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵廣泛關稅的作法超越總統權限，構成重大法律挫敗。川普隨後批評裁決，並表示仍有「其他替代方案」，同時宣布將依據不同法律權限推動10%的全球關稅。

富國銀行指出，市場其實早已預期這項裁決，先前賭盤顯示關稅被取消的機率約達75%。真正關鍵影響不在判決本身，而在企業行為的改變。分析師強調，最大利多在於企業將積極補庫存。

該行估算，若以第122條款下的10%關稅取代原IEEPA關稅，將為標普500企業全年EBIT增加約0.4%，相當於約150億美元（約新台幣4720億元）。消費類股將是最大受益者，其中耐久財與服飾，以及民生消費與零售通路族群，潛在利多最為明顯。

不過，分析師也提醒，關稅政策的不確定性不會完全消失。雖然IEEPA模式已被否決，但政府可能透過其他法律途徑推動新關稅，例如第122條款最多可在150天內課徵最高15%的關稅。儘管如此，整體有效關稅水準預期仍將低於過去。

分析團隊指出，雖然短期內政策路徑可能更曲折，但有效關稅率有望回落，而企業補庫存將成為最大正面動能。

在歷經3年去庫存後，富國銀行已觀察到今年1月出現3年來最大規模的庫存回補，並預期隨著政策輪廓更清晰，企業將加快補庫存節奏。此外，若關稅退款推動稅後所得增加，亦可能帶動需求回升。估計每位報稅人平均可增加約820美元（約新台幣2萬5812元）可支配資金，這將與補庫存動能相互強化，支撐再通膨環境。

在股票配置上，富國銀行維持一籃子28檔「關稅鬆綁受惠股」，主要集中於消費與工業類股。該組合在4月市場拋售時下跌14%，略高於標普500的11%跌幅，但自2025年11月最高法院開庭以來已反彈20%，明顯優於大盤僅1%的漲幅。

