矽谷的未爆彈 ! 紐時點名台灣遇「1事」 美國經濟將瞬間熄火

紐時警告，矽谷長期忽視迫在眉睫的台灣晶片災難。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣是地緣政治焦點，更是全球科技命脈。《紐約時報》指出，一旦台灣所生產的晶片供應中斷，許多美國科技巨頭僅能靠庫存支撐數月，而美國經濟恐瞬間熄火，全球經濟也將面臨前所未有的衝擊。事實上，產業早已被警告。

據報導，2022年半導體產業協會委託撰寫的機密報告指出，台灣約生產全球約9成高階晶，倘若晶片供應中斷，將導致全球面臨自大蕭條以來最嚴重的經濟危機；其中，美國GDP恐下滑11%、中國甚至可能衰退16%。

請繼續往下閱讀...

在華府與矽谷的機密簡報中，美國國安官員多次警告蘋果、AMD與高通等企業高層，若是北京實施封鎖，台灣晶片供應中斷，美國科技產業將陷入癱瘓。因此，拜登政府曾以數百億美元補助推動本土製造，川普也以關稅威脅迫使企業回流，但這些警告、補貼與施壓都未能真正改變產業供應鏈結構。

美國科技公司仍高度依賴台灣生產的晶片，這些晶片支撐著智慧型手機、筆電與驅動人工智慧的巨型資料中心。隨著日前中國軍方在台灣周邊進行實彈演習，白宮的憂慮升高，財政部長貝森特稱，全球97%的高階晶片集中於台灣，一旦遭封鎖或產能受損，將引發「經濟末日」。

紐時直言，如今的台灣已成美國經濟命脈，尤其人工智慧熱潮高度依賴台灣製造的晶片，直接推動股市與經濟成長。

川普政府對風險認知清晰，頻繁以半導體關稅作為談判籌碼，迫使企業向美國工廠採購，這使輝達承諾採購台積電亞利桑那新廠晶片，但困境在於，美國新廠晶片成本高出25%以上，技術又落後一代，企業不願犧牲利潤。

倘若無訂單，工廠難以投資擴建，但若無產能，企業更不願下單，就此形成惡性循環，但即便美國預計到2030年投入2000億美元（約新台幣6.28兆元）擴產、產能提升50%，全球市占率仍僅約10%。

國安顧問蘇利文坦言，美國對台灣依賴是最大弱點之一，企業則更關心季度財報與利潤率，而非地緣風險。美國產業更普遍抱持，「若出事大家一起遭殃」的心態，缺乏集體行動。

2022年2月，半導體產業協會聘請麥肯錫公司進行調查，如果美國企業無法從台灣獲得晶片，會發生什麼事。這份報告詳細闡述了台灣在全球經濟中的重要性，台灣為iPhone生產晶片，並生產了超過一半的汽車記憶體晶片，同時在人工智慧晶片組裝領域也處於領先地位，預計約貢獻全球約10兆美元（約新台幣314.4兆元）的國內生產毛額。

如果台灣的工廠停工，美國經濟將遭受重創，其國民生產毛額將下降2.5兆美元（約新台幣78.5兆元），中國國民生產毛額則下降2.8兆美元（約新台幣88兆元）。

據報導，拜登簽署《晶片法案》後，台積電、英特爾與三星承諾擴大美國投資，但訂單仍不足。英特爾與三星因技術落後與客戶缺乏承諾，補助甚至遭削減。直到2024年底，英特爾虧損加劇、高層更替，美國政府不得不介入協調台積電合作。

川普政府進一步施壓，對台灣祭出高額關稅威脅，要求企業將50%晶片採購自美國工廠，否則面臨100%關稅。台積電最終承諾加碼投資1000億美元（約新台幣3.14兆元），在亞利桑那新建4座晶圓廠，並與台灣企業承諾額外1500億美元（約新台幣4.71兆元）投資與2500億美元（約新台幣7.85兆元）信用擔保。

《紐約時報》指出，表面上美國比數年前更有準備，但半導體建廠需時多年，問題無法一夕解決。輝達首顆在美製造的AI晶片雖具象徵意義，卻仍需運回台灣進行封裝，顯示供應鏈仍未真正脫鉤。

分析人士認為，晶圓廠可以花錢建，但真正難搬的並不是晶圓，而是生態系，意味著半導體供應鏈的「最後一哩路」瓶頸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法