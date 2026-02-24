WSJ：川普考慮徵收新的232條款關稅 鎖定6大產業

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）第2個任期內多項關稅無效後，知情人士透露，川普政府正在考慮引用《貿易擴張法》第232條款，徵收新的國家安全關稅，預計將鎖定6大產業。

《華爾街日報》報導，知情人士表示，正在考慮的新關稅可能涵蓋大型電池、鑄鐵及鐵製配件、塑膠管、工業化學品、電網和電信設備等產業。這些關稅將依據1962年的《貿易擴張法》第232條款徵收，賦予美國總統基於國家安全徵收關稅的廣泛全力。

新的232條款關稅，將與川普自最高法院駁回多項關稅以來宣佈的其他關稅措施分開實施。已宣佈的關稅措施包括新的15％關稅，以及一系列計劃在此之後實施的關稅措施，這些措施將依據《貿易法》第301條款實施。

根據232條款徵收關稅的產品目前不受到其他關稅措施的影響。川普在第2任期已利用232條款對鋼鐵、鋁、銅、汽車、卡車和汽車零件等產業徵收關稅，而這些關稅不受最高法院裁決的影響。

目前仍不清楚商務部何時會公佈關稅調查結果，以及何時會徵收關稅。232條款規定，在徵收關稅之前，必須進行漫長的調查，不過一旦關稅生效，總統可以單方面修改。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在一份聲明中表示，維護美國的國家和經濟安全仍是總統川普的首要任務，本屆政府將繼續致力於動用一切合法權力來實現這一目標。

